Włodzimierz Czarzasty został wybrany na nowego marszałka Sejmu. Za jego kandydaturą głosowało 236 posłów. Jak zachowały się poszczególne kluby i koła? Przejrzeliśmy dla Was szczegółowe wyniki.

Włodzimierz Czarzasty - nowy marszałek Sejmu / Tomasz Gzell / PAP

W głosowaniu nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na nowego marszałka Sejmu wzięło udział 447 z 460 posłów. Oznacza to 13 nieobecnych.

182 posłów Prawa i Sprawiedliwości było przeciwko kandydaturze Czarzastego. Nie głosowało 6 reprezentantów tego ugrupowania - Grzegorz Gaża, Dariusz Matecki, Zbigniew Rau, Marcin Romanowski (przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny), Rafał Romanowski i Zbigniew Ziobro (również przebywa na Węgrzech).

Kołodziejczak się wstrzymał, Wołoszański nie głosował

153 posłów Koalicji Obywatelskiej opowiedziało się za wyborem jednego z liderów Lewicy na następcę Szymona Hołowni. Od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak - były wiceminister rolnictwa. Dwie osoby z klubu nie wzięły udziału w głosowaniu - to Danuta Jazłowiecka i Bogusław Wołoszański.

Polska 2050 - mimo że jest częścią koalicji rządzącej - nie zagłosowała jednomyślnie za Czarzastym. Przeciw była Agnieszka Buczyńska, Sławomir Ćwik się wstrzymał, a Żaneta Cwalina-Śliwowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

31 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego zgodnie z umową koalicyjną zagłosowało za Czarzastym. Na głosowaniu nie było jednego posła - Zbigniewa Ziejewskiego.

Cała Lewica za, koła Razem i KPP przeciw

100-procentowe poparcie dała swojemu reprezentantowi Lewica. W przypadku tego klubu wszyscy posłowie wzięli udział w głosowaniu.

Przeciwko Czarzastemu zagłosowało 14 obecnych na sali posłów Konfederacji. Michał Wawer i Ryszard Wilk nie uczestniczyli w wyborze nowego marszałka.

Zgodnie z zapowiedziami, nowego marszałka nie poparły koła Razem i Konfederacji Korony Polskiej. W przypadku Republikanów 3 z 4 członków koła było przeciw, a Paweł Kukiz nie głosował.

Za wyborem Czarzastego zagłosowało 3 z 4 posłów niezrzeszonych. Przeciw był Tomasz Rzymkowski.