Policja chce ukarania posła Konfederacji Sławomira Mentzena za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Komenda Stołeczna Policji wysłała właśnie wniosek w tej sprawie, który ma trafić do marszałka Sejmu.

Sławomir Mentzen miał odpalić racę na Marszu Niepodległości, mimo zakazu wojewody.

Zgodnie z procedurą, wniosek o ukaranie posła analizuje teraz Komenda Główna Policji. Biuro prewencji sprawdza, czy zgromadzone dowody uzasadniają popełnienie wykroczenia przez polityka. 

Jeśli materiał jest kompletny i biuro prawne dokona analizy wniosku pod kątem wskazanych przepisów prawnych, które mają być podstawą ukarania posła, wniosek o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego trafi na biurko nowego marszałka Sejmu. 

Wtedy ruszy sejmowa procedura uchylania immunitetu Mentzenowi. 

Lider Konfederacji podczas marszu sfotografował się z racą, którą odpalił mimo zakazu wprowadzonego przez wojewodę. To wykroczenie przeciwko zgromadzeniom. Grozi za nie grzywna, ograniczenie wolności lub do 14 dni aresztu.