Policja chce ukarania posła Konfederacji Sławomira Mentzena za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Komenda Stołeczna Policji wysłała właśnie wniosek w tej sprawie, który ma trafić do marszałka Sejmu.
- Policja domaga się ukarania posła Konfederacji Sławomira Mentzena za odpalenie racy podczas marszu w Warszawie 11 listopada, mimo zakazu wojewody.
- Komenda Stołeczna Policji skierowała już oficjalny wniosek w tej sprawie, który ma trafić do marszałka Sejmu.
- Lider Konfederacji publicznie sfotografował się z odpaloną racą, co zostało uznane za wykroczenie przeciwko zgromadzeniom.
- Za takie wykroczenie grozi grzywna, ograniczenie wolności lub nawet do 14 dni aresztu.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Sławomir Mentzen miał odpalić racę na Marszu Niepodległości, mimo zakazu wojewody.
Zgodnie z procedurą, wniosek o ukaranie posła analizuje teraz Komenda Główna Policji. Biuro prewencji sprawdza, czy zgromadzone dowody uzasadniają popełnienie wykroczenia przez polityka.
Jeśli materiał jest kompletny i biuro prawne dokona analizy wniosku pod kątem wskazanych przepisów prawnych, które mają być podstawą ukarania posła, wniosek o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego trafi na biurko nowego marszałka Sejmu.
Wtedy ruszy sejmowa procedura uchylania immunitetu Mentzenowi.
Lider Konfederacji podczas marszu sfotografował się z racą, którą odpalił mimo zakazu wprowadzonego przez wojewodę. To wykroczenie przeciwko zgromadzeniom. Grozi za nie grzywna, ograniczenie wolności lub do 14 dni aresztu.