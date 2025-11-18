Policja chce ukarania posła Konfederacji Sławomira Mentzena za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Komenda Stołeczna Policji wysłała właśnie wniosek w tej sprawie, który ma trafić do marszałka Sejmu.

Poseł Konfederacji Sławomir Mentzen z racą przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

Policja domaga się ukarania posła Konfederacji Sławomira Mentzena za odpalenie racy podczas marszu w Warszawie 11 listopada, mimo zakazu wojewody.

Komenda Stołeczna Policji skierowała już oficjalny wniosek w tej sprawie, który ma trafić do marszałka Sejmu.

Lider Konfederacji publicznie sfotografował się z odpaloną racą, co zostało uznane za wykroczenie przeciwko zgromadzeniom.

Za takie wykroczenie grozi grzywna, ograniczenie wolności lub nawet do 14 dni aresztu.

Zgodnie z procedurą, wniosek o ukaranie posła analizuje teraz Komenda Główna Policji. Biuro prewencji sprawdza, czy zgromadzone dowody uzasadniają popełnienie wykroczenia przez polityka.

Jeśli materiał jest kompletny i biuro prawne dokona analizy wniosku pod kątem wskazanych przepisów prawnych, które mają być podstawą ukarania posła, wniosek o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego trafi na biurko nowego marszałka Sejmu.

Wtedy ruszy sejmowa procedura uchylania immunitetu Mentzenowi.

