Po wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii - poinformował we wtorek Rafał Bochenek, rzecznik PiS. Telus został zawieszony przez prezesa tej partii w październiku ub. roku w związku ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni - koniecznej do zrealizowania inwestycji kolejowej w ramach CPK, obecnie "Port Polska".

"Poseł Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii, po przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, z uwagi na brak jego winy i odpowiedzialności za zaistniałą sytuację" - przekazał rzecznik PiS.

W politycznym komentarzu dodał, że "ewidentnie koalicja 13 grudnia chciała swoje zaniechania i różnego rodzaju niejasne powiązania przerzucić" na człowieka związanego z PiS. "To była kolejna intryga w stylu ludzi (premiera Donalda) Tuska" - stwierdził Bochenek.

Sprzedaż działki w Zabłotni

Wirtualna Polska pod koniec października ubiegłego roku napisała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż Piotrowi Wielgomasowi - wiceprezesowi firmy Dawtona - działki w miejscowości Zabłotnia. Ma przez nią przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK ( obecnie: "Port Polska" ). Działka o powierzchni 160 ha należała wówczas do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie wcześniej ubiegali się o jej wykup. Portal przypomniał, że w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus, a dodatkowo Wody Polskie uznały, że płynący przez działkę ciek jest rowem melioracyjnym, więc może zostać sprzedany razem z ziemią. Ostatecznie transakcja sprzedaży działki Piotrowi Wielgomasowi, opiewająca na ok. 22,8 mln zł, została zawarta 1 grudnia 2023 r.

Do prokuratury trafiły zawiadomienia

Po publikacji Wirtualnej Polski przedstawiciele rządu i spółki Centralny Port Komunikacyjny ogłosili, że sprawa jest im znana i że CPK ostrzegała KOWR przed transakcją, że działka jest spółce potrzebna, a potem próbowała odzyskać grunt w drodze negocjacji. Natomiast latem 2025 r. spółka CPK złożyła zawiadomienie do prokuratury.

W dniu ujawnienia całej sprawy prokuratura ogłosiła, że wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z KOWR. Sam ośrodek poinformował, że w sierpniu 2025 r. wystąpił do właściciela o odsprzedaż gruntu, ale bez skutku; ujawnił też, że umowa nie zawiera postanowień uprawniających do wykonania prawa odkupu. Tego samego dnia prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członków partii Telusa i jego zastępcę w ministerstwie rolnictwa Rafała Romanowskiego . Telus stwierdził, że nie wiedział o sprzedaży działki przez KOWR.

Skarb Państwa odkupił działkę po cenie nabycia

W listopadzie minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że w wyniku kontroli działań wokół działki w Zabłotni do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia . Jedno dotyczyło przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłego wiceministra Rafała Romanowskiego, a drugie - "świadomego i konsekwentnego działania ówczesnych władz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mającego na celu zablokowanie przekazania działek dla CPK".

12 grudnia KOWR podpisał z Piotrem Wielgomasem umowę odsprzedaży działki Skarbowi Państwa po cenie jej nabycia, czyli za 22,76 mln zł. Jako pierwsza informacje na temat odwieszenia Telusa podała Wirtualna Polska.