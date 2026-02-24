Europoseł PiS Waldemar Buda poinformował, że w związku ze "skandalicznymi słowami" premiera Donalda Tuska skierował do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o jego ukaranie. Szef rządu zwrócił się polityków PiS, którzy są przeciwko unijnemu programowi SAFE, słowami "Dotarło, zakute łby?". Było to przy okazji wizyty premiera w Hucie Stalowa Wola, do której ma trafić 20 mld zł z tych unijnych pieniędzy na zbrojenia. Donald Tusk odpowiedział politykowi PiS, wyjaśniając, co miał dokładnie na myśli.

Buda zawiadamia komisję etyki

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda zawiadamia Komisję Etyki Poselskiej w związku ze słowami premiera Donalda Tuska "Dotarło, zakute łby?".

"Niniejszym składam zawiadomienie o naruszeniu zasad etyki poleskiej przez Donalda Tuska, Posła na Sejm RP (…). Opublikował w mediach społecznościowych, na platformie X, nagranie wideo dotyczące zagadnień związanych z finansowaniem w ramach programu SAFE oraz planowanymi inwestycjami dla Huta Stalowa Wola. W końcowej części materiału użył sformułowania 'Dotarło, zakute łby?', które zostało również zamieszczone jako treść towarzyszącego wpisu (…). Nagranie zostało udostępnione publicznie i rozpowszechnione w innych mediach. Użyte określenie ma charakter obraźliwy i nie spełnia standardów powagi oraz szacunku, jakie powinny cechować wypowiedzi pełniącej funkcję Prezesa Rady Ministrów oraz Posła na Sejm RP (...)" - napisał Waldemar Buda.

Premier odpowiada

Na tę informację zareagował Donald Tusk, pisząc "Termin 'zakute łby' dotyczył tych, którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty. Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej".

Szef rządu miał na myśli pieniądze w ramach pożyczki z programu SAFE - Security Action for Europe, który ma wzmocnić zbrojeniowo Europę. Polska ma na korzystnych warunkach otrzymać z niego ponad 40 mld euro. Znaczna część tych środków ma trafić do Huty Stolowa Wola. Tam właśnie był premier w poniedziałek, kiedy padły słowa o "zakutych łbach".

Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce (...). Ten krzyk to "pieniądze dla Niemców". Postaram się to wytłumaczyć, najprościej jak potrafię, patrzcie mi na usta: "20 mld tylko dla tej huty. Stalowa Wola. Podkarpacie. Polska". Dotarło, zakute łby? - powiedział w krótkim nagraniu na platformie X szef rządu.