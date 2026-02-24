Choć to miasto oddalone jest o kilkaset kilometrów od frontu walk z Rosjanami, a na jego ulicach nie widać czołgów, to mieszkańcy Lwowa doskonale wiedzą, czym jest wojna i niezwykle głęboko ją przeżywają - relacjonuje z Ukrainy, w czwartą rocznicę rosyjskiej inwazji, reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Mija cztery lata od napaści Rosji na Ukrainę / PAP/EPA/MYKOLA TYS / PAP/EPA

W czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, do oddalonego o kilkaset kilometrów od linii frontu Lwowa udał się reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Jak relacjonuje nasz dziennikarz, choć we Lwowie nie toczą się walki z Rosjanami, to mieszkańcy tego miasta doskonale wiedzą, czym jest trwająca już znacznie dłużej niż cztery lata wojna w Ukrainie. Tysiące mieszkańców tego regionu od lutego 2022 roku bierze aktywny udział w toczących się o niemal każdy centymetr ukraińskiej ziemi walkach z rosyjskim okupantem. Stawiają oni czoła agresorowi tam, gdzie toczą się najcięższe walki.

We Lwowie czuć strach i tęsknotę

Choć w mieście nie ma widocznych śladów wojny, a ostrzały czy naloty są rzadsze niż chociażby w Kijowie, to Lwowianie niemal codziennie czują strach i wielką tęsknotę. Od wczorajszego wieczora na cmentarz Łyczakowski przychodzą setki osób. To bliscy tych, którzy stracili życie na froncie. To miasto, jak zresztą cały kraj, jest pełne traum, a to poważne wyzwanie na przyszłość dla ich władz.

Każdy z nich będzie potrzebował pomocy mentalnej czy fizycznej rehabilitacji. Wszystko to robimy, żeby ludzie odczuli takie ciepło - powiedział reporterowi RMF FM mer Lwowa Andrij Sadowy, który wspomniał o ośrodku Unbroken, utworzonym w mieście specjalnie dla weteranów.

Minuta ciszy dla poległych

We Lwowie niemal na każdym budynku pojawiły się dziś żółto-niebieskie flagi. Rano miasto uczciło minutą ciszy pamięć swoich poległych bohaterów.

Na polu Marsowym przy cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie zabrakło już miejsca. Ludzi trzeba chować... gdzie indziej. To najdobitniej pokazuje, jak bardzo wojna jest zauważalna i odczuwalna także na zachodniej Ukrainie. W dniu czwartej rocznicy rosyjskiej agresji setki Lwowian przyszły na główną nekropolię, by zapalić znicze i położyć kwiaty na grobach tych, którzy do domów już nie wrócili.

Mój mąż zginął pod koniec 2022 roku. Służył w 81. Brygadzie w okolicach Ługańska. To już czwarty rok ciężkich dni. Każdy z nas te straty przeżywa co dnia, ale musimy z tym żyć - powiedziała reporterowi RMF FM jedna z kobiet, która przyszła dziś na cmentarz Łyczakowski.

Liczę na to, że nie straciłem nikogo bliskiego na wojnie - mówi kolejna. Myślę, że mój młodszy brat jest w niewoli. Przychodzę tu już trzeci rok, żeby upamiętnić naszych bohaterów - dodaje.

Kiedy to wszystko się skończy?

Kiedy z głośników, z których zwykle wybrzmiewają syreny alarmów, słychać komunikat o "minucie ciszy", w centrum Lwowa samochody zatrzymują się na chwilę. Stają też przechodnie. Wtedy słychać odliczanie zegara. Dla jednych to smutna chwila, by wspomnieć bliskich, dla innych, chwila na modlitwę, by ci którzy są na froncie, szczęśliwie z niego wrócili. Dla jeszcze innych to czas na zadumę i pytanie, które po czterech latach od pełnoskalowej inwazji Rosji, wciąż pozostaje bez odpowiedzi: kiedy to wszystko się skończy?

Zapanował człowiek nad człowiekiem, a nad nimi diabeł i wojna się toczy - usłyszał dziennikarz RMF FM na ulicach Lwowa w 1462. dniu wojny.