Premier Donald Tusk nie przebierał w słowach. "Dotarło, zakute łby?" - tak zwrócił się do polityków PiS sprzeciwiających się unijnemu programowi SAFE. Szef rządu był w poniedziałek w Hucie Stalowa Wola na Podkarpaciu. To właśnie ten zakład jest jednym z tych, do których mają trafić unijne pieniądze.
Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce - mówił w krótki nagraniu zamieszczonym na platformie X Donald Tusk.
Ten krzyk to "pieniądze dla Niemców". Postaram się to wytłumaczyć, najprościej jak potrafię, patrzcie mi na usta: "20 mld tylko dla tej huty. Stalowa Wola. Podkarpacie. Polska". Dotarło, zakute łby? - dodawał szef polskiego rządu.