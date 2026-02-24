Tusk spotkał się w poniedziałek z szefem rządu Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Storem w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa . Podczas konferencji prasowej po tym spotkaniu premier nawiązywał do programu SAFE, szczególnie w kontekście sobotniej konwencji PiS w Stalowej Woli. Tusk przypomniał, że Huta Stalowa Wola może liczyć z tego programu na 20 mld zł. Dodał, że przed wizytą na poligonie był w HSW, gdzie oglądał produkty wytwarzane w tym zakładzie.

"Prezydencie, podpisuj"

Oglądaliśmy z szefostwem Huty to wszystko, co Huta może zaoferować, nie tylko polskiemu wojsku, ale także innym armiom państw NATO. Jeszcze raz mogę tylko powtórzyć: przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu. To są pieniądze, które mają służyć w polskiej obronności, polskiemu przemysłowi - powiedział Tusk, zwracając się do PiS.

Jego zdaniem przeciwnicy programu SAFE "działają przeciwko polskiemu interesowi" i bezpieczeństwu kraju.

Prezydencie, podpisuj i nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los przyszłości bezpiecznej Polski i dziesiątek i setek firm w kraju - powiedział szef rządu.

Błaszczak mówi o kagańcu

W sobotę w Stalowej Woli szef klubu PiS Mariusz Błaszczak podczas konwencji programowej partii mówił, że nie wolno pozwolić na to, żeby Polska weszła do programu SAFE . Ocenił, że unijny program SAFE to mechanizm pożyczkowy, który "niczym na łańcuchu trzymać będzie państwa, które odważą się prowadzić samodzielną politykę".

