Od Suwałk po Zakopane możliwe są w sobotę burze z silnymi opadami deszczu. Rano IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia. Można spodziewać się opadów deszczu do 40 mm z porywami wiatru do 65 km/h.

IMGW prognozuje burze z deszczem / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia przed burzami będą dotyczyły zachodniej części województwa podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, na południu Mazowsza oraz w województwie śląskim. Będą im towarzyszyły silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, a także porywy wiatru do 65 km/h i mały grad.

Potrwają od godz. 14.00 do godz. 21.00.

Natomiast ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywały w województwie warmińsko-mazurskim, łódzkim, w północnej części woj. mazowieckiego, wschodnich krańcach pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na tych terenach opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich suma może wynieść od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Opadom będą towarzyszyły również burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Czas trwania tych ostrzeżeń jest przewidziany od soboty od godz. 9.00 do niedzieli do godz. 2.00.