Przed nami dynamiczna zmiana pogody. Synoptycy IMGW ostrzegają przed przymrozkami, marznącym deszczem, śniegiem oraz burzami. Nadchodzące dni przyniosą znaczne ochłodzenie i trudne warunki na drogach.

/ Shutterstock

W sobotę temperatura wynosi do 14 st. Celsjusza, lokalnie w centrum kraju występują opady deszczu.

W nocy z soboty na niedzielę wystąpią przymrozki do -4 st. C, marznący deszcz i deszcz ze śniegiem, możliwa gołoledź.

W niedzielę się ochłodzi, możliwe są opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem, szczególnie na północnym wschodzie.

Od poniedziałku możliwe przymrozki do -2 st. C, marznące mgły, burze oraz intensywne opady śniegu w górach.

IMGW wydał ostrzeżenia przed gołoledzią i trudnymi warunkami pogodowymi.

Sobota upływa pod znakiem stabilnej, jesiennej pogody. Przeważa zachmurzenie małe i umiarkowane, choć w pasie centralnym kraju - przez Wielkopolskę, Mazowsze aż po Lubelszczyznę - mogą pojawić się opady deszczu. Na północy i południu przewidywane są przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Temperatura wynosi od 4 do 8 stopni Celsjusza, a na południu, w rejonach z rozpogodzeniami, nawet do 12 st. C. W Sudetach i Bieszczadach spodziewane są silniejsze porywy wiatru, odpowiednio do 80 i 70 km/h.

Noc z soboty na niedzielę: przymrozki i gołoledź

W nocy z soboty na niedzielę czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Początkowo będzie pogodnie, jednak z upływem czasu nad Polskę wkroczy front atmosferyczny, przynosząc opady deszczu. Na północnym wschodzie kraju - od Pomorza przez Kaszuby, Kujawy, północ Mazowsza po Podlasie - nad ranem deszcz może przechodzić w deszcz ze śniegiem, mokry śnieg, a nawet marznący deszcz, powodujący niebezpieczną gołoledź.

Temperatura spadnie do -3/-4 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum i nad morzem, do 4-6 st. C na południowym zachodzie.

Niedziela: ochłodzenie i śliskie drogi

W niedzielę na północnym wschodzie utrzyma się ryzyko gołoledzi, a w ciągu dnia pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych. Temperatura wyniesie od 2 do 6 st. C na północy oraz od 8 do 12 st. C w centrum i na południu. Na Dolnym Śląsku możliwe są rozpogodzenia i nawet 13 st. C, jednak w górach przewidywane jest całkowite zachmurzenie i opady.

Poniedziałek: burze i śnieg w górach

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie kolejne opady deszczu, a na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Wysoko w Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 5 cm. Temperatura w nocy od 0 do 6 st. C, lokalnie na południu do 7 st. C.

W poniedziałek pogoda stanie się jeszcze bardziej dynamiczna - na wybrzeżu mogą wystąpić gwałtowne opady deszczu i śniegu, a także burze. W górach prognozowane są znaczne przyrosty pokrywy śnieżnej, zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach. Temperatura w całym kraju nie przekroczy 10 st. C.

Ostrzeżenia IMGW. Gołoledź i trudne warunki

iIMGW wydał ostrzeżenia przed gołoledzią oraz trudnymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Synoptycy apelują o ostrożność na drogach, szczególnie w nocy i nad ranem, gdy ryzyko śliskiej nawierzchni będzie największe.