Siarczyste mrozy w prognozach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wielu regionów kraju. W nocy termometry mogą wskazać nawet -22 stopni Celsjusza. "Niewykluczone, że w najbliższych dniach lokalnie spadnie słaby śnieg" – poinformował synoptyk IMGW Mateusz Mieczkowski-Zamajtys.

W kolejnych dniach będzie mroźno, zapowiadane są też opady śniegu / Shutterstock

IMGW wydało alerty przed silnym mrozem, które będą obowiązowały do czwartkowego poranka.

Jaka będzie pogoda w weekend i na początku nowego tygodnia? Przeczytaj, aby się dowiedzieć.

Informacje ze świata polityki, kultury, sportu i gospodarki znajdziesz na RMF24.pl .

Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach w większości kraju utrzyma się pogodne niebo. W większości kraju będzie bezchmurnie, a jedynie miejscami pojawi się małe zachmurzenie. Pojawi się też silny mróz.

W nocy spodziewane są bardzo niskie temperatury, szczególnie na Podlasiu, gdzie słupki rtęci mogą spaść nawet do -22 stopni C. W centrum kraju, m.in. w okolicach Łodzi i Warszawy, prognozowane jest -15 stopni C, a na Dolnym Śląsku około -5 stopni C.

Ostrzeżenia IMGW: Silny mróz i śliskie drogi

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla północnej i wschodniej Polski. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna może wynieść od -18 stopni C do -21 stopni C, a w dzień od -7 stopni C do -3 stopni C. Alerty obowiązują od środy wieczorem do czwartku rano.

Na północy kraju możliwe są także silniejsze zamglenia i mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów i osadzać szadź. Na Wybrzeżu lokalnie może pojawić się słaby śnieg, a wiatr w porywach osiągnie do 65 km/h w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim.

Ostrzeżenia przed siarczystym mrozem wydane przez IMGW / IMGW /

Zmiana pogody: Więcej chmur i opady śniegu

W czwartek pogodnie będzie głównie w zachodniej i centralnej Polsce. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie zacznie przybywać chmur, a na krańcach wschodnich możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura w dzień wyniesie od -11 stopni C na wschodzie do 5 stopni C na Dolnym Śląsku.

Noc z czwartku na piątek przyniesie wzrost zachmurzenia i kolejne opady śniegu, szczególnie na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Na południowym wschodzie możliwe są opady marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Weekend pod znakiem śniegu i gołoledzi

W kolejnych dniach pogoda będzie dynamiczna. W sobotę i niedzielę prognozowane są intensywne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Temperatura minimalna spadnie do -13 stopni C na Suwalszczyźnie, a maksymalna wyniesie od -9 stopni C do 4 stopni C na Śląsku.

W poniedziałek i wtorek utrzyma się duże zachmurzenie, okresami wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W wielu regionach możliwe są opady marznące, powodujące gołoledź. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura minimalna spadnie do -18 stopni C.