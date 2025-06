Pogoda: Ostrzeżenia IMGW przed upałem w niedzielę, 22 czerwca 2025 / IMGW /

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 19 st. C" - podano w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW wydał też dla części województwa zachodniopomorskiego. Te są jednak 1. stopnia, ale obowiązują w tych samych godzinach. Upały pojawią się w Małopolsce. W pozostałej części kraju temperatura będzie umiarkowana, jedynie na Helu zrobi się chłodniej, około 18 st. C. W wysokich partiach Sudetów w czasie burz porywy wiatru osiągną aż do 100 km/h.