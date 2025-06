​21. Marsz Równości przeszedł w sobotę ulicami Poznania. Uczestnicy pochodu domagali się m.in. równości małżeńskiej i krytykowali rząd Donalda Tuska za opieszałość. W pewnym momencie dołączyła do nich aktorka Tilda Swinton - jedna z gwiazd trwającego w Poznaniu 35. Malta Festivalu.

Tilda Swinton na Marszu Równości w Poznaniu / Marek Zakrzewski / PAP

Marsz Równości przeszedł trasą od al. Niepodległości przez ulice: Solna, Garbary, Królowej Jadwigi, by następnie - al. Niepodległości - powrócić w pobliże CK Zamek.

Według policji w pochodzie wzięło udział w kulminacyjnym momencie 4 tys. osób. Wiele osób szło w kolorowych przebraniach i z tęczowymi flagami. W pewnym momencie do uczestników marszu dołączyła aktorka Tilda Swinton, znana choćby z filmu "Musimy porozmawiać o Kevinie" - jedna z gwiazd trwającego w Poznaniu 35. Malta Festivalu.

Rozpoczynając tegoroczny 21. Marsz Równości Arkadiusz Kluk z Grupy Stonewall, która jest organizatorem wydarzenia, podkreślił, że "Poznań jest miastem, które rok w rok maszeruje po lepszą przyszłość i lepszą sytuację wielu osób".

Odczytał manifest 21. Marszu Równości w Poznaniu, w którym podkreślono żądania pełnej równości małżeńskiej z możliwością adopcji dzieci, szybkiej i prostej procedury prawnego uzgodnienia płci, refundacji zabiegów związanych z tranzycją medyczną, skutecznej ochrony przed zbrodniami z nienawiści i mową nienawiści, zakazu tzw. terapii konwersyjnych oraz rzetelnej edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej w szkołach.

"Hańba" na Marszu Równości w Poznaniu. "Rząd Donalda Tuska nas zawiódł"

W swoim przemówieniu Kluk odniósł się także do niedawnych wyborów prezydenckich w Polsce i ocenił: Ich wynik oznacza, że najważniejsze dla nas ustawy będą blokowane przez najbliższe pięć lat, nie oszukujmy się. Hańba, ale tak pewnie będzie. To kolejne pięć lat czekania na zmiany, które powinny nadejść już dawno.

Obecność Karola Nawrockiego w pałacu prezydenckim nie zwalnia nas z walki o równe prawa. Wręcz przeciwnie, czujemy jeszcze większą determinację i motywację do tego, aby walczyć o nasze postulaty, które od lat są niezmienne i te same. Jest jeszcze ważna rzecz: prezydent Nawrocki nie może być wymówką dla obecnego rządu, który nadal może zrobić bardzo wiele, bardzo dużo dla osób LGBT+. Ustawy to nie wszystko. Wiele istotnych kwestii można załatwić ministerialnymi rozporządzeniami i zmianą polityki. Odwagi! Edukacja antydyskryminacyjna w szkołach, wytyczne dla lekarzy odnośnie opieki nad pacjentami trans. Do tego nie jest potrzebny prezydent. Odwagi i walki! - mówił.

Dodał, że politycy muszą "stanąć w końcu po stronie społeczności LGBT+ i nadążyć za zmianą społeczną".

Rząd Donalda Tuska nas zawiódł, ale ma jeszcze sporo czasu na to, aby maksymalnie zabezpieczyć naszą sytuację przed kolejnymi wyborami. To może i musi się wydarzyć. A jeżeli wydarzy się, to my być może będziemy w stanie pomóc temu rządowi, tej koalicji przed kolejnymi wyborami - ale nie damy po raz kolejny sobie mydlić oczu i tak jak od 2011 roku słyszymy, że "po wyborach się zobaczy", to jest właśnie po wyborach i czekamy na zmiany - zaznaczył Kluk.

Marsz Równości w Poznaniu / Marek Zakrzewski

Poznań "miastem tolerancyjnym"

Zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski mówił, że jest ogromnie dumny, że Poznań może współorganizować już po raz drugi Marsz Równości. Podkreślił, że "miasto Poznań jest miastem otwartym, tolerancyjnym, od lewa do prawa, dla starszych, dla młodszych". Chcemy, żeby każdy w tym mieście czuł się dobrze - dodał.

Głos zabrał także poznański poseł KO Franciszek Sterczewski. Zaznaczył, że Poznań, podobnie jak wiele dużych miast, daje przykład otwartości. Wskazał jednak, że nadal "jest jeden ważny element na mapie politycznej naszego państwa, który jest wadliwy i brakuje mu wykończenia. Jest to niestety władza centralna, o której muszę to powiedzieć ze wstydem, z przykrością - mówił.

Czekamy na ustawę o związkach partnerskich. Czekamy na konkrety. Idziemy kolejny raz, ale czekamy na zmiany w prawie. Chcemy się w całej Polsce czuć tak pięknie, tak bezpiecznie jak w Poznaniu, ale niestety wiemy, jacy są konserwatyści. Wiemy, jaki jest PSL, jaki jest PiS, ale niestety mam wrażenie, że niektórzy politycy lekceważą to. Nie przykładają prawom człowieka wystarczającej wagi. Dlatego z tego miejsca chciałbym, żeby już wszyscy panu premierowi Donaldowi Tuskowi i wszystkim z koalicji rządzącej, wszystkim ministrom, życzyli siły i odwagi. Nie bójcie się praw człowieka, walczymy o nie do końca - apelował Sterczewski. Zebrani zaczęli skandować: "odwagi".

Sobotni Marsz Równości jest zwieńczeniem festiwalu Poznań Pride, który w tym roku rozpoczął się 30 maja i trwa do końca czerwca. W ramach wydarzenia odbywają się m.in. dyskusje, rozmowy, pokazy filmowe i warsztaty, dotykające tematyki ważnej dla osób LGBT+.