To była pracowita noc dla strażaków. Wieczorem i w nocy nad Polską przechodziły burze. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Strażacy informują o ponad 500 interwencjach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najwięcej strażackich interwencji dotyczyło województw mazowieckiego i łódzkiego. Uszkodzonych zostało co najmniej 12 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nikt nie został poszkodowany.

Ulewny deszcz utrudnił też życie mieszkańcom Pomorza. Do sieci trafiły nagrania zalanych ulic w Lęborku.

Dziś w pogodzie powinno być nieco spokojniej, ale parasole przydadzą się w całym kraju. Na wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze z możliwym gradem. Na zachodzie mają wystąpić głównie opady ciągłe.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 23 stopni na zachodzie i w centrum. Na wschodzie ma być nieco cieplej - termometry mogą pokazać 27, a nawet stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz jego prędkość może dochodzić w porywach do 70 km/h.

Trzy rodzaje ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę trzy rodzaje ostrzeżeń I stopnia obejmujące 10 województw - przed upałem, burzami oraz burzami z silnym deszczem.

Alert przed upałem wydano dla południowej części województwa podlaskiego oraz wschodniej połowy województwa lubelskiego. Prognozowana temperatura maksymalna na tym obszarze wyniesie około 30 st. C.

Burze prognozowane są dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach opady deszczu wyniosą do 30 mm, porywy wiatru do 65 km/godz. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia przed burzami z silnym deszczem wydano dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz części wielkopolskiego i łódzkiego. Jak podaje Instytut, prognozowane są opady o sumie od 30 do 40 mm, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, którym towarzyszyć będą burze i porywy wiatru do 65 km/godz.