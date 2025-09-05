Ponad sto interwencji związanych z przejściem gwałtownych burz nad regionem łódzkim odnotowali strażacy w piątek do godz. 21. Najwięcej w powiatach brzezińskim i łowickim. Komenda Wojewódzka PSP poinformowała, że wiatr zerwał 10 dachów, w tym 5 na budynkach mieszkalnych. Na szczęście nikt nie został ranny.

Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi poinformował, że do godz. 21 strażacy w województwie łódzkim odebrali ponad 100 wezwań z powodu przechodzącej nad regionem burzy. Najwięcej interwencji zgłoszonych zostało w powiatach:

brzezińskim - 32,

łowickim - 27,

tomaszowskim - 13,

zgierskim - 9,

skierniewickim 7.

Mieliśmy uszkodzone dachy na pięciu budynkach mieszkalnych, przy czym trzy z nich to powiat brzeziński, a pozostałe w poddębickim i zgierskim. W pięciu innych przypadkach nasze interwencje dotyczyły uszkodzenia dachów na budynkach gospodarczych, w tym dwa razy w powiecie łowickim - dodał Pawlak.

W ponad 70 przypadkach strażacy wyjeżdżali do wiatrołomów, a kilkanaście razy musieli pompować wodę z zalanych pomieszczeń. Także wyjazdów do połamanych drzew i zalanych domów najwięcej było pod Łowiczem i Brzezinami.

Po alertach pogodowych dotyczących upałów i silnych burz w piątek przed godz. 21 dyżurny operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Grzegorz Ryś na podstawie komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że ostrzeżenia pogodowe dla województwa łódzkiego zostały odwołane w związku z zakończeniem występowania burz na tym obszarze.

Aktualnie burze przechodzą nad Lubelszczyzną.