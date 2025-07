Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę długoterminową na resztę lata i całą jesień tego roku. Znamy już przewidywane trendy dla sierpnia, września, października i listopada. Analiza modeli IMGW-PIB wskazuje, że pożegnanie wakacji będzie cieplejsze niż zwykle, jednak jesień przyniesie radykalną zmianę.

Pożegnanie wakacji będzie cieplejsze niż zwykle, jednak jesień przyniesie radykalną zmianę w pogodzie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sierpień w całej Polsce będzie cieplejszy niż zwykle.

Jesień przyniesie więcej opadów, zwłaszcza w październiku i listopadzie.

Listopad zapowiada się jako wyjątkowo mokry i ponury miesiąc.

Prognoza pogody na sierpień 2025: Ciepłe pożegnanie lata w całej Polsce

Zgodnie z prognozą IMGW, sierpień 2025 roku w całej Polsce zapisze się jako miesiąc ciepły. Zarówno mapy, jak i szczegółowe statystyki wskazują, że średnia miesięczna temperatura powietrza będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej (z lat 1991-2020) w całym kraju.

Co to oznacza w praktyce? W Warszawie średnia temperatura ma wynieść od 18,6 st., C do 19,2 st. C, podczas gdy norma to 18,6 st. C. Podobnie będzie w Krakowie, gdzie termometry wskażą średnio od 18,1 st. C do 19,1 st. C. Najcieplej zapowiada się na zachodzie - we Wrocławiu i Opolu prognoza przewiduje średnią temperaturę w przedziale 18,8-19,5 st. C. Nawet w najchłodniejszym zazwyczaj Zakopanem będzie cieplej niż zwykle, ze średnią temperaturą od 14,8 st. C do 15,9 st. C.

Jeśli chodzi o opady, sierpień ma być spokojny. W całym kraju suma opadów atmosferycznych uplasuje się w normie. Oznacza to, że nie grożą nam ani długotrwałe susze, ani nadmierne ulewy. Przykładowo - w Warszawie suma opadów wyniesie od 43,5 mm do 61,9 mm, a w Krakowie od 54,1 mm do 77,9 mm.

Prognoza pogody na sierpień 2025. W całym kraju miesiąc zapowiada się jako cieplejszy niż zwykle, z opadami w normie. / IMGW-PIB

Pogoda we wrześniu 2025: Regionalne podziały i pierwsze oznaki jesieni

Wrzesień przyniesie pierwsze wyraźne podziały pogodowe. Koniec kalendarzowego lata będzie cieplejszy niż zwykle, ale tylko w niektórych regionach. Temperatura powyżej normy prognozowana jest głównie na północy i zachodzie kraju, m.in. w Gdańsku (14,3-15,1 st. C), Szczecinie (13,6-14,7 st. C), Poznaniu (13,6-14,9 st. C) i Zielonej Górze (13,2-15,2 st. C).

W pozostałej części Polski, w tym w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie, temperatura utrzyma się w normie. Dla stolicy oznacza to średnią temperaturę w przedziale 13,3-14,8 st. C.

Wrzesień przyniesie też więcej deszczu, ale ponownie - tylko lokalnie. Suma opadów powyżej normy spodziewana jest na północnym wschodzie, w rejonie Białegostoku (32,4-56,0 mm), Olsztyna (32,2-57,8 mm) i Suwałk (33,1-51,9 mm). Na pozostałym obszarze kraju opady będą w normie.

Prognoza pogody na wrzesień 2025. Miesiąc przyniesie regionalne podziały: na północy i zachodzie będzie cieplej, a na północnym wschodzie bardziej deszczowo niż zwykle. / IMGW-PIB /

Prognoza pogody na październik 2025: Temperatura w normie, ale deszczowy zachód

Październik uspokoi sytuację pod względem temperatury - w całej Polsce będzie ona w normie wieloletniej. Możemy więc spodziewać się typowych dla tego miesiąca wartości. W Warszawie średnia temperatura wyniesie od 7,8 st. C do 9,9 st. C, w Krakowie od 7,8 st. C do 9,6 st. C, a we Wrocławiu od 8,7 st. C do 10,8 st. C.

Kluczowa zmiana nastąpi w opadach. Prognozy wskazują, że suma opadów będzie kształtować się powyżej normy w zachodniej części kraju. Więcej deszczu niż zwykle spadnie w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze. W stolicy Wielkopolski prognozowana suma opadów to od 23,6 mm do 36,9 mm, podczas gdy norma to 23,6 mm. W centrum i na wschodzie opady utrzymają się w normie.

Prognoza pogody na październik 2025. W całej Polsce temperatura utrzyma się w normie, ale w zachodniej części kraju miesiąc będzie bardziej deszczowy. / IMGW-PIB /

Jaka pogoda będzie w listopadzie 2025? Szaro, buro i deszczowo w całej Polsce

Prognoza na listopad jest jednoznaczna i nie pozostawia złudzeń - czeka nas miesiąc wyjątkowo mokry. We wszystkich miastach w Polsce, bez wyjątku, suma opadów atmosferycznych jest prognozowana powyżej normy. To zapowiedź ponurej, deszczowej i wietrznej aury, która zdominuje końcówkę jesieni.

Prognozowane sumy opadów to:

Warszawa : od 28,5 mm do 40,1 mm (norma 28,5 mm),

: od 28,5 mm do 40,1 mm (norma 28,5 mm), Kraków : od 34,3 mm do 48,5 mm (norma 34,3 mm),

: od 34,3 mm do 48,5 mm (norma 34,3 mm), Gdańsk : od 26,8 mm do 40,9 mm (norma 26,8 mm),

: od 26,8 mm do 40,9 mm (norma 26,8 mm), Wrocław: od 23,5 mm do 34,9 mm (norma 23,5 mm).

Temperatura w listopadzie w całym kraju utrzyma się w normie. Nie będzie więc ani ekstremalnie ciepło, ani wyjątkowo zimno. Możemy spodziewać się typowych dla tego miesiąca wartości, np. od 3,5 st. C do 5,2 st. C w Warszawie. Połączenie normalnych, czyli już dość niskich temperatur, z ponadprzeciętnymi opadami deszczu oznacza, że parasole i kalosze będą w listopadzie niezbędne.