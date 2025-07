To nie jest czas, żeby wymieniać to wszystko, co zrobiliśmy, natomiast myślę, że wystarczy wspomnieć jedną liczbę - 25 mld euro. To jest to, co Polska już wydała w odpowiedzi na rosyjską agresję, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, wsparcie dla uchodźców i pomoc wojskową - zaznaczył.

Tusk zwrócił uwagę na strategiczną rolę Polski w odbudowie, inwestując m.in. w infrastrukturę drogową i łączność.

To przez polskie korytarze przepływa 90 proc. pomocy humanitarnej i wojskowej do Ukrainy. Te same drogi będą również drogami odbudowy na przyszłość - podkreślił.