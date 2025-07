Połowa przyszłego tygodnia - to właśnie wtedy pożegnamy się z deszczem. Do tego czasu będzie jednak mokro i burzowo, ale sytuacja nie będzie już tak poważna. "Niż będzie się utrzymywał do połowy przyszłego tygodnia, ale do tego czasu opad nie będzie już nawalny. Sytuacja stabilizuje się" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na razie jednak na środę i czwartek wydano alert RCB przed intensywnymi opadami. Dla jakich regionów?

Alert RCB dotyczący intensywnych opadów deszczu rozesłano w środę po południu do mieszkańców województw:

małopolskiego,

mazowieckiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

opolskiego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, prudnicki, strzelecki, kluczborski, nyski, Opole, opolski);

podlaskiego (powiaty: kolneński, Łomża, łomżyński, zambrowski, bielski, siemiatycki i wysokomazowiecki);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: działdowski, nidzicki, piski, szczycieński). / Michał Czernek / PAP Kiedy pogoda się poprawi? Kiedy koniec opadów? W kolejnych dniach, czyli piątek sobota i niedziela – również prognozujemy niebezpieczne zjawiska, ale związane już nie z opadami, tylko z burzami. Stopień intensywności został ograniczony do stopnia 1. i obejmuje fragment południowo-wschodni kraju. Niż jest na razie stacjonarny, ale będzie się potem przemieszczał w kierunku zachodnim - powiedział szef IMGW w środę po południu. Z deszczem - według synoptyków - pożegnamy się w połowie przyszłego tygodnia, czyli ok. 16 lipca. Niż będzie utrzymywał się do połowy przyszłego tygodnia, ale do tego czasu opad nie będzie już nawalny. Sytuacja się stabilizuje - dodał. / Mateusz Krymski / PAP