Ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla południowej i centralnej części kraju wydał w poniedziałek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tych obszarach prognozowane są burze z silnymi opadami do 55 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może wystąpić też grad. Do mieszkańców Małopolski wysłano również alert RCB. W jakich godzinach obowiązują alerty IMGW?

Zdj. poglądowe / IMAGO/Imago Stock and People/East News / East News

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują na obszarze województwa opolskiego oraz w części woj. wielkopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. Spodziewane są tam burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie możliwy jest też grad. Alerty będą obowiązywać w poniedziałek od godz. 14 do 22, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

W części województwa małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Prognozowane są tam burze z silnymi opadami deszczu do 55 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Instytut podaje, że alerty obowiązują w poniedziałek od godz. 6 do 23. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 90 proc.

Dla powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego w woj. małopolskim ogłoszono także alert RCB. W komunikacie poinformowano, że 8 września „prognozowane są intensywne opady deszczu i burze oraz możliwe podtopienia”. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców, aby nie zbliżali się do wezbranych rzek i słuchali poleceń służb.

Pogoda - poniedziaek, 08.09.2025 / IMGW / Materiały prasowe