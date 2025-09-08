Od dziś do piątku nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców z siedmiu dzielnic Gdyni. To pokłosie prac prowadzonych na budowie Obwodnicy Witomina. Mieszkańcy których dzielnic muszą uzbroić się w cierpliwość?
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało, że od poniedziałku od godz. 1 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców z siedmiu gdyńskich dzielnic:
- Pustki Cisowskie-Demptowo,
- Witomino,
- Karwiny,
- Chwarzno-Wiczlino,
- Wielki Kack,
- Mały Kack,
- Dąbrowa.
Podano, że przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac związanych z budową Obwodnicy Witomina.
Ponowne włączenie ciepła ma nastąpić w piątek w późnych godzinach nocny.
Obwodnica Witomina będzie miała ponad 2,5 kilometrów. W przyszłości ma usprawnić komunikację między obwodnicą Trójmiasta a śródmieściem Gdyni. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach i buspasy, a także cztery obiekty inżynieryjne, w tym kładka pieszo-rowerowa w ciągu leśnym, dwa przejścia dla zwierząt oraz wiadukt nad ulicą Witomińską.
Prace związane z budową drogi rozpoczęły się w lutym tego roku. Koszt inwestycji to ponad 78 mln zł.