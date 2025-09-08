Od dziś do piątku nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców z siedmiu dzielnic Gdyni. To pokłosie prac prowadzonych na budowie Obwodnicy Witomina. Mieszkańcy których dzielnic muszą uzbroić się w cierpliwość?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało, że od poniedziałku od godz. 1 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców z siedmiu gdyńskich dzielnic:

Pustki Cisowskie-Demptowo,

Witomino,

Karwiny,

Chwarzno-Wiczlino,

Wielki Kack,

Mały Kack,

Dąbrowa.

Podano, że przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac związanych z budową Obwodnicy Witomina.

Ponowne włączenie ciepła ma nastąpić w piątek w późnych godzinach nocny.

Gdynia: Przerwa w dostawie ciepła do odbiorców z siedmiu gdyńskich dzielnic / Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / Materiały prasowe

Obwodnica Witomina będzie miała ponad 2,5 kilometrów. W przyszłości ma usprawnić komunikację między obwodnicą Trójmiasta a śródmieściem Gdyni. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach i buspasy, a także cztery obiekty inżynieryjne, w tym kładka pieszo-rowerowa w ciągu leśnym, dwa przejścia dla zwierząt oraz wiadukt nad ulicą Witomińską.

Prace związane z budową drogi rozpoczęły się w lutym tego roku. Koszt inwestycji to ponad 78 mln zł.