Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne przed spożywaniem herbatki ziołowej Morwa biała. W jednej partii tego produktu wykryto groźną dla zdrowia bakterię salmonelli.

Herbata (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

GIS o wykryciu bakterii poinformował w opublikowanym komunikacie.

Bakteria w herbatce ziołowej. Podano numer partii

Jak przekazano, w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto salmonellę w 1 z 5 próbek herbatki ziołowej. "Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - napisano w komunikacie.

Podano także szczegóły produktu. Chodzi o herbatkę ziołową Morwa biała wyprodukowaną przez firmę Herbapol w Lublinie. Numer partii, w której wykryto groźną bakterię, to L 0185. Produkt ma datę ważności do maja 2027 roku.

GIS ostrzega przed spożywaniem herbatki ziołowej Morwa biała / GIS / Główny Inspektorat Sanitarny

Zalecenia GIS

GIS przekazał także, że organy kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające. Zaleca się nie spożywanie produktu z partii objętej komunikatem. "W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - poinformował GIS.

Więcej informacji o objawach, które mogą wystąpić po zakażeniu Salmonellą konsumenci mogą znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce choroby zakaźne, pod hasłem "SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE".