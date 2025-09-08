"Przybyło tyle punktów, ile trzeba. Kluczowa decyzja była taka, by uwolnić potencjał naszych zawodników. I to się Janowi Urbanowi udało" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Podkreślił, że w wygranym 3:1 przez Biało-Czerwonych meczu z Finlandią wyróżniającą się postacią był Jakub Kamiński.