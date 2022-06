Mieszkańców zachodniej części kraju czekają gorące i burzowe dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty, które obowiązywać będą aż do poniedziałkowego wieczora.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Synoptycy prognozują upały w kilku województwach. Alerty drugiego stopnia zaczęły obowiązywać po południu w zachodniej części województwa opolskiego, województwa dolnośląskiego, woj. lubuskiego, niemal całego woj. wielkopolskiego i południowej części woj. zachodniopomorskiego.

Dla tych miejsc wydano ostrzeżenia drugiego stopnia - to oznacza, że IMGW przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Synoptycy zalecają dużą ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Zalecane jest też dostosowanie swoich planów do warunków pogodowych.

W wymienionych regionach temperatura maksymalnie wyniesie 33 stopnie Celsjusza. Alerty obowiązują aż do poniedziałkowego wieczora.

Od jutra zaczną obowiązywać kolejne alerty

Nieco lżejsze upały prognozowane są w województwie kujawsko-pomorskim. Synoptycy IMGW zarówno dla tego obszaru, jak i dla powiatów kaliskiego, konińskiego, kolskiego i tureckiego w województwie wielkopolskim oraz powiatów człuchowskiego i chojnickiego w województwie pomorskim wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Tam alerty będą obowiązywały od piątkowego popołudnia do poniedziałkowego wieczora.

Pierwszy stopień ostrzeżeń oznacza, że zaistnieją warunku sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Jakie prognozy na kolejny tydzień?

W nocy z poniedziałku na wtorek na północnym zachodzie kraju temperatura nie spadnie poniżej 20-21 st. C, co oznacza noc tropikalną.

"We wtorek przejściowe ochłodzenie na zachodzie, w środę również w centrum kraju, z temperaturą maksymalną od 20 do 23 stopni Celsjusza. Spodziewane są burze z silnym deszczem i porywami wiatru do 70 km/h, przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. Miejscami również grad. Na wschodzie nadal upalnie do około 32 st. C" - przekazało IMGW.

Na czwartek synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna będzie się wahać w granicach 27-29 stopni Celsjusza w całym kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.