W ciągu najbliższych trzech dni z powodu gwałtownie rosnącej temperatury może umrzeć w Europie około 4 500 osób – takie przerażające wizje przedstawiają eksperci. I mogą się nie mylić. W czerwcu w Hiszpanii z powodu upałów zmarło 380 osób, a to nie jest jedyny kraj europejski, który zmaga się z lejącym z nieba żarem.

Południowa Europa zmaga się z falą upałów, gdzie temperatury sięgają nawet 46°C, bijąc rekordy, zwłaszcza w Hiszpanii.

Wielu ekspertów ostrzega, że upały mogą spowodować tysiące zgonów, które w dużej mierze można by było uniknąć przy odpowiednich działaniach.

Europa gotuje się w upale

Południowa Europa znajduje się w środku gwałtownej fali upałów, z temperaturami sięgającymi nawet 46 stopni Celsjusza w regionie Huelva w Hiszpanii — to nowy krajowy rekord na czerwiec. Francja, Włochy, Grecja, Portugalia i Bałkany Zachodnie również doświadczają upałów, a także pożarów lasów.

Ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia Marisol Yglesias Gonzalez, specjalistka ds. zmian klimatu i zdrowia, wydała w poniedziałek ostrzeżenie, wzywając do podjęcia większych działań, aby powstrzymać dziesiątki tysięcy "niepotrzebnych i w dużej mierze możliwych do uniknięcia zgonów".

Jeśli chodzi o liczbę osób zagrożonych, Pierre Masselot, statystyk z London School of Hygiene and Tropical Medicine, powiedział POLITICO, że ta fala upałów może spowodować ponad 4 500 nadmiernych zgonów w okresie od 30 czerwca do 3 lipca. Kraje, które prawdopodobnie doświadczą najwyższych wskaźników nadmiernej śmiertelności to Włochy, Chorwacja, Słowenia i Luksemburg.

Upał co roku zabija w Europie ponad 175 000 osób.

Tylko w czerwcu tego roku w Hiszpanii pod wpływem upałów śmierć poniosło co najmniej 380 osób.

We wtorek we Włoszech zmarły dwie osoby: 47-letni przedsiębiorca budowlany z okolic Bolonii i 53-letnia mieszkanka Sycylii. Mężczyzna zmarł w południe na placu budowy, a chora na serce kobieta zasłabła na ulicy koło Palermo.

Kolejne dwie osoby zmarły w tym dniu we Francji. Jedną z nich był 35-letni robotnik budowlany, który poczuł się źle po zakończeniu pracy, a wcześniej skarżył się na upał. Drugą około 50-letni bezdomny mężczyzna; jego ciało znaleźli przechodnie w centrum Besancon.