Cindy Rodriguez Singh, matka oskarżona o brutalne zamordowanie swojego 6-letniego syna, znalazła się na liście 10 najbardziej poszukiwanych osób przez FBI. Od miesięcy śledczy bezskutecznie próbują odnaleźć kobietę, która zniknęła z szóstką dzieci tuż po zgłoszeniu zaginięcia chłopca. To pierwszy przypadek w historii, gdy matka oskarżona o zabójstwo własnego dziecka trafia na listę najbardziej poszukiwanych przestępców przez FBI.

Matka-morderczyni na liście najbardziej poszukiwanych przez FBI (zdjęcie ilustracyjne)

Cindy Rodriguez Singh, poszukiwana za morderstwo swojego 6-letniego syna Noela Rodrigueza Alvareza w 2022 roku, znajduje się obecnie na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych osób przez FBI. W październiku 2023 r. ława przysięgłych hrabstwa Tarrant oskarżyła kobietę o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego syna.

FBI zwiększyło również nagrodę dla osoby, która pomoże w jej aresztowaniu z 25 tys. do 250 tys. dolarów (ok. 900 tys. zł). FBI stwierdziło, że jest przekonane, że zwiększona nagroda doprowadzi do jej aresztowania.

Joe Rothrock, agent specjalny kierujący terenowym biurem FBI w Dallas, powiedział, że organy ścigania ciężko pracowały, aby zlokalizować Noela, mając wspólny cel: odnalezienie go.

Chłopiec był widziany po raz ostatni w listopadzie 2022 r. Jego rodzina zgłosiła zaginięcie dopiero pięć miesięcy później - w marcu 2023 r. Niedługo potem wydano w jego sprawie Child Alert.