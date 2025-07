Kilka dni po premierze czwartego sezonu serialu "The Bear", ukazującego realia pracy w gastronomii, fani otrzymali potwierdzenie, że nie będzie on ostatnim. Stacja FX zapowiedziała, że w 2026 roku serial powróci z piątym sezonem.

Na zdjęciu od lewej: Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas i Ebon Moss-Bachrach z nagrodami Emmy za role w serialu „The Bear” / ROBYN BECK / East News/AFP

Kultowy serial doczeka się kontynuacji

W "The Bear" śledzimy losy Carmy’ego Berzatto (Jeremy Allen White), nagradzanego szefa kuchni, który wraca do rodzinnego Chicago, by prowadzić podupadającą knajpę zmarłego brata. Sezon po sezonie losy bohaterów zyskiwały zainteresowanie widzów i uznanie krytyków, przynosząc produkcji 21 statuetek Emmy.

I choć serial właśnie zadebiutował z czwartym sezonem, już teraz wiemy, że ta historia będzie miała ciąg dalszy, o czym zapewnił John Landgraf, prezes FX.