W najbliższych dniach mieszkańcy całej Polski muszą przygotować się na wyjątkowo chłodne noce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw - prognozowane są przymrozki, a temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 8 stopni Celsjusza.

Przymrozki wystąpią w całym kraju przez dwie kolejne noce.

Temperatura minimalna od -1 st. C do -4 st. C, przy gruncie nawet do -8 st. C.

IMGW wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw.

Nadchodzące noce przyniosą gwałtowne ochłodzenie w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają, że temperatura minimalna spadnie do poziomu od minus 1 do minus 4 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do minus 8 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla wszystkich województw. To sygnał, by szczególnie zadbać o rośliny ogrodowe i zabezpieczyć je przed zimnem. Warto również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu samochodów na poranne przymrozki.

Noc z wtorku na środę: Silne przymrozki i ostrzeżenia IMGW

Największe ochłodzenie prognozowane jest na noc z wtorku na środę. W całym kraju temperatura minimalna spadnie do wartości od -1 st. C do -4 st. C, a przy gruncie nawet do -8 st. C. W przeważającej części kraju będzie pogodnie, jedynie na północnym wschodzie możliwe są większe zachmurzenie i słabe, przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

W środę w całej Polsce pojawi się więcej chmur, a temperatura będzie niższa niż dzień wcześniej. Najcieplej będzie na zachodzie - do 12-13 st. C, nad morzem 11st. C, w centrum 9-10 st. C, a na północnym wschodzie 7-8 st. C. Na wschodzie możliwe są miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr na większości obszarów będzie słaby i umiarkowany, a w centrum i na zachodzie okresami porywisty z północnego wschodu.

Noc ze środy na czwartek: Kolejna fala przymrozków

W nocy ze środy na czwartek przymrozki ponownie obejmą cały kraj. Temperatura minimalna spadnie od -1 st. C do -4 st. C, a w żadnym województwie nie są prognozowane opady. Wiatr będzie słaby, co może sprzyjać dalszemu spadkowi temperatury przy gruncie.

Czwartek: Stopniowe ocieplenie na zachodzie

W czwartek na zachodzie kraju zacznie się stopniowe ocieplenie - tam temperatura maksymalna osiągnie nawet 17 st. C. W centrum Polski termometry wskażą od 11 do 13 st. C, a najchłodniej będzie na północnym wschodzie - około 8 st. C. Tam również możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, wiejący z północnego wschodu.