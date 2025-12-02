Grudzień to nie tylko czas przygotowań do świąt, ale również ostatni moment na zadbanie o ogród przed nadejściem zimy. Choć pogoda nie zawsze sprzyja ogrodniczym aktywnościom, odpowiednie działania o tej porze roku mogą zapewnić piękny i zdrowy ogród na wiosnę. Sprawdź, co warto jeszcze zrobić, zanim ziemię skute lodem przykryje zimowa kołdra!
- Grudzień to świetny czas na przycinanie drzew i krzewów oraz sadzenie nowych roślin, zanim ziemia zamarznie.
- Nie zapomnij o tradycji ścinania gałązek Barbary - mogą zakwitnąć na Boże Narodzenie i ozdobić Twój dom.
- Zimą podlewaj rośliny zimozielone w ciepłe dni i zabezpieczaj rabaty ściółką, by chronić je przed mrozem.
- Pamiętaj o dokarmianiu ptaków i zabezpieczaniu roślin przed nornicami naturalnymi środkami.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl
Chłodny i wilgotny grudzień to idealny moment na uporządkowanie ogrodowych rabatek i przygotowanie roślin na zimowy odpoczynek. Jeśli nie pojawiły się jeszcze stałe mrozy, warto wykorzystać ten czas na przycinanie drzew i krzewów. Szczególnie wierzby dobrze znoszą cięcie o tej porze roku - wykonane teraz, pozwoli roślinom szybciej się zregenerować wiosną. Pamiętaj, by cięcia przeprowadzać po stronie osłoniętej od deszczu, a większe rany zabezpieczyć woskiem drzewnym.
Grudzień to także ostatni dzwonek, by posadzić drzewa i krzewy - dopóki ziemia nie zamarznie. Młode rośliny należy solidnie przywiązać i podeprzeć, a ziemię starannie ubić. W okresach bezmroźnych nie zapomnij o podlewaniu świeżych nasadzeń, które jeszcze nie zdążyły rozwinąć silnych systemów korzeniowych.
Warto pamiętać o niezwykłej tradycji ścinania "gałązek Barbary". 4 grudnia, w dniu św. Barbary, odcinamy gałązki wiśni, forsycji czy jabłoni i wstawiamy do wazonu. Dzięki krótkiej ekspozycji na mróz (np. na balkonie lub w zamrażarce), po kilku tygodniach gałązki mogą zakwitnąć na Boże Narodzenie, stając się wyjątkową ozdobą świątecznego stołu.
Zimą najważniejsze jest podlewanie roślin zimozielonych w ciepłe, suche dni. Mimo niskich temperatur, bukszpany, trzmieliny i inne rośliny zimozielone potrzebują wody, by nie uschnąć. Grube warstwy śniegu warto regularnie usuwać z gałęzi, by nie łamały się pod ciężarem białego puchu.
Rośliny mrozoodporne zazwyczaj radzą sobie bez problemu, ale gwałtowne wahania temperatur mogą im zaszkodzić. Warto zabezpieczyć rabaty warstwą ściółki z liści lub kory, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń mrozowych.
Zima to trudny czas dla ptaków. Warto zainstalować karmnik i regularnie go uzupełniać. Ziarnojady, takie jak wróble i zięby, preferują nasiona słonecznika, natomiast sikorki i rudziki chętnie skorzystają z kulek tłuszczowych czy rodzynek. Wybierając karmnik, zwróć uwagę, by pokarm nie był narażony na wilgoć i zanieczyszczenia.
Zimą nie tylko ptaki, ale i nornice intensywnie szukają pożywienia. Ochrona pąków drzew i krzewów owocowych przed gryzoniami to podstawa. Najlepiej rozciągnąć wokół pnia drobno oczkową siatkę, a pień spryskać piołunem lub gnojówką. Naturalne środki odstraszające są najbezpieczniejsze dla środowiska, choć ich skuteczność bywa różna.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to ostatni moment na zabezpieczenie roślin doniczkowych. Te mrozoodporne warto owinąć włókniną lub jutą i ustawić na styropianie, by chronić korzenie przed zimnem od podłoża. Rośliny wrażliwe na mróz przenieś do oranżerii, piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego. A jeśli brakuje miejsca - ogrodnicze szkółki często oferują zimowe przechowanie roślin.
Przed opadaniem liści warto rozciągnąć nad oczkiem siatkę, aby zapobiec ich wpadaniu do wody. Rośliny wodne wrażliwe na mróz przenieś do ciepłego pomieszczenia, a pompy i filtry wyjmij z wody. Aby woda nie zamarzła całkowicie, przydatne będą specjalne uchwyty lub maty słomiane. Pamiętaj - nie uderzaj w lód! Jeśli trzeba zrobić przerębel, użyj gorącej wody, by nie zaszkodzić rybom.
Jeśli wybierasz choinkę w doniczce, zadbaj o jej stopniową aklimatyzację. Najlepiej, by drzewko przed świętami kilka dni spędziło w chłodnym, osłoniętym miejscu. W domu nie powinno stać dłużej niż 10 dni, a bryła korzeniowa musi być stale wilgotna. Po świętach drzewko znów musi przejść proces adaptacji zanim trafi do ogrodu.
Pamiętaj o regularnym odśnieżaniu i posypywaniu chodników wokół domu. To nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i obowiązku prawnego. Najlepiej używać piasku, grysu lub trocin - sól powinna być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach, bo szkodzi środowisku. Przy dużych opadach śniegu nie zapomnij także o roślinach zimozielonych - strząśnij z nich nadmiar śniegu, by nie połamać gałęzi.