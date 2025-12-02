Grudzień to nie tylko czas przygotowań do świąt, ale również ostatni moment na zadbanie o ogród przed nadejściem zimy. Choć pogoda nie zawsze sprzyja ogrodniczym aktywnościom, odpowiednie działania o tej porze roku mogą zapewnić piękny i zdrowy ogród na wiosnę. Sprawdź, co warto jeszcze zrobić, zanim ziemię skute lodem przykryje zimowa kołdra!

Prace w ogrodzie w grudniu! Sprawdź, co zrobić przed mrozami / Shutterstock

Grudzień to świetny czas na przycinanie drzew i krzewów oraz sadzenie nowych roślin, zanim ziemia zamarznie.

Nie zapomnij o tradycji ścinania gałązek Barbary - mogą zakwitnąć na Boże Narodzenie i ozdobić Twój dom.

Zimą podlewaj rośliny zimozielone w ciepłe dni i zabezpieczaj rabaty ściółką, by chronić je przed mrozem.

Pamiętaj o dokarmianiu ptaków i zabezpieczaniu roślin przed nornicami naturalnymi środkami.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Prace porządkowe - nie zwlekaj, zanim ziemia zamarznie

Chłodny i wilgotny grudzień to idealny moment na uporządkowanie ogrodowych rabatek i przygotowanie roślin na zimowy odpoczynek. Jeśli nie pojawiły się jeszcze stałe mrozy, warto wykorzystać ten czas na przycinanie drzew i krzewów. Szczególnie wierzby dobrze znoszą cięcie o tej porze roku - wykonane teraz, pozwoli roślinom szybciej się zregenerować wiosną. Pamiętaj, by cięcia przeprowadzać po stronie osłoniętej od deszczu, a większe rany zabezpieczyć woskiem drzewnym.

Grudzień to także ostatni dzwonek, by posadzić drzewa i krzewy - dopóki ziemia nie zamarznie. Młode rośliny należy solidnie przywiązać i podeprzeć, a ziemię starannie ubić. W okresach bezmroźnych nie zapomnij o podlewaniu świeżych nasadzeń, które jeszcze nie zdążyły rozwinąć silnych systemów korzeniowych.

Gałązki Barbary - świąteczna tradycja i domowa dekoracja

Warto pamiętać o niezwykłej tradycji ścinania "gałązek Barbary". 4 grudnia, w dniu św. Barbary, odcinamy gałązki wiśni, forsycji czy jabłoni i wstawiamy do wazonu. Dzięki krótkiej ekspozycji na mróz (np. na balkonie lub w zamrażarce), po kilku tygodniach gałązki mogą zakwitnąć na Boże Narodzenie, stając się wyjątkową ozdobą świątecznego stołu.

Zimozielone pod kontrolą - podlewanie i ochrona przed śniegiem

Zimą najważniejsze jest podlewanie roślin zimozielonych w ciepłe, suche dni. Mimo niskich temperatur, bukszpany, trzmieliny i inne rośliny zimozielone potrzebują wody, by nie uschnąć. Grube warstwy śniegu warto regularnie usuwać z gałęzi, by nie łamały się pod ciężarem białego puchu.

Rośliny mrozoodporne zazwyczaj radzą sobie bez problemu, ale gwałtowne wahania temperatur mogą im zaszkodzić. Warto zabezpieczyć rabaty warstwą ściółki z liści lub kory, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń mrozowych.

Pomoc dla ptaków - zimowy karmnik w ogrodzie

/ Shutterstock

Zima to trudny czas dla ptaków. Warto zainstalować karmnik i regularnie go uzupełniać. Ziarnojady, takie jak wróble i zięby, preferują nasiona słonecznika, natomiast sikorki i rudziki chętnie skorzystają z kulek tłuszczowych czy rodzynek. Wybierając karmnik, zwróć uwagę, by pokarm nie był narażony na wilgoć i zanieczyszczenia.

Ochrona drzew owocowych - nie tylko przed mrozem

Zimą nie tylko ptaki, ale i nornice intensywnie szukają pożywienia. Ochrona pąków drzew i krzewów owocowych przed gryzoniami to podstawa. Najlepiej rozciągnąć wokół pnia drobno oczkową siatkę, a pień spryskać piołunem lub gnojówką. Naturalne środki odstraszające są najbezpieczniejsze dla środowiska, choć ich skuteczność bywa różna.

Rośliny doniczkowe - zabezpieczenie przed mrozem

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to ostatni moment na zabezpieczenie roślin doniczkowych. Te mrozoodporne warto owinąć włókniną lub jutą i ustawić na styropianie, by chronić korzenie przed zimnem od podłoża. Rośliny wrażliwe na mróz przenieś do oranżerii, piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego. A jeśli brakuje miejsca - ogrodnicze szkółki często oferują zimowe przechowanie roślin.

Oczko wodne - zimowa pielęgnacja i bezpieczeństwo

Przed opadaniem liści warto rozciągnąć nad oczkiem siatkę, aby zapobiec ich wpadaniu do wody. Rośliny wodne wrażliwe na mróz przenieś do ciepłego pomieszczenia, a pompy i filtry wyjmij z wody. Aby woda nie zamarzła całkowicie, przydatne będą specjalne uchwyty lub maty słomiane. Pamiętaj - nie uderzaj w lód! Jeśli trzeba zrobić przerębel, użyj gorącej wody, by nie zaszkodzić rybom.

Choinka w doniczce - jak ją przygotować do świąt i po świętach?

Jeśli wybierasz choinkę w doniczce, zadbaj o jej stopniową aklimatyzację. Najlepiej, by drzewko przed świętami kilka dni spędziło w chłodnym, osłoniętym miejscu. W domu nie powinno stać dłużej niż 10 dni, a bryła korzeniowa musi być stale wilgotna. Po świętach drzewko znów musi przejść proces adaptacji zanim trafi do ogrodu.

Bezpieczeństwo zimą - odśnieżanie to obowiązek

Pamiętaj o regularnym odśnieżaniu i posypywaniu chodników wokół domu. To nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i obowiązku prawnego. Najlepiej używać piasku, grysu lub trocin - sól powinna być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach, bo szkodzi środowisku. Przy dużych opadach śniegu nie zapomnij także o roślinach zimozielonych - strząśnij z nich nadmiar śniegu, by nie połamać gałęzi.