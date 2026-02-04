Niemiecka policja zatrzymała Joerga Dornaua, deputowanego prawicowo-populistycznej AfD w Saksonii. Polityk jest podejrzany o naruszenie unijnych sankcji nałożonych na Białoruś poprzez nielegalny eksport sprzętu rolniczego. Sprawa budzi duże emocje w niemieckiej opinii publicznej i rzuca nowe światło na działalność gospodarczą parlamentarzysty.

/ Sebastian Kahnert / PAP/DPA

Zatrzymano Joerga Dornaua, deputowanego AfD w Saksonii, podejrzanego o obejście sankcji UE na Białoruś.

Polityk miał wskazać Kazachstan jako fikcyjny kraj docelowy dla sprzętu rolniczego, który trafił na Białoruś.

Prokuratura bada również nieujawnione udziały Dornaua w białoruskim przedsiębiorstwie rolnym.

W środę na terenie saksońskiego parlamentu w Dreźnie doszło do zatrzymania Joerga Dornaua, członka Alternatywy dla Niemiec (AfD). Policjanci wyprowadzili polityka z budynku i przeprowadzili przesłuchanie w osobnym pomieszczeniu. Wcześniej prokuratura uzyskała zgodę regionalnego parlamentu na uchylenie immunitetu Dornaua.

Zarzuty prokuratury

Prokuratura zarzuca Dornauowi naruszenie sankcji Unii Europejskiej wobec Białorusi. Według śledczych w sierpniu 2022 roku polityk miał wskazać Kazachstan jako fikcyjny kraj docelowy dla ładowarki teleskopowej, która w rzeczywistości trafiła na Białoruś. W ten sposób miał obejść zakaz eksportu określonych towarów nałożony przez UE.

W ramach śledztwa przeszukano mieszkanie Dornaua, jego biuro oraz pojazdy. Prokuratura bada również nieujawnione udziały polityka w białoruskim przedsiębiorstwie rolnym oraz dochody osiągane z tej działalności.

Kontrowersje wokół działalności Dornaua

Z informacji ujawnionych przez media wynika, że Dornau prowadzi na Białorusi farmę cebuli. Jego aktywność gospodarcza od dłuższego czasu znajduje się pod lupą śledczych. W przeszłości pojawiały się także podejrzenia, że w gospodarstwie zatrudniani byli więźniowie polityczni. Po przeprowadzeniu kontroli prokuratura w Lipsku nie znalazła jednak podstaw do postawienia zarzutów w tej sprawie.

Unia Europejska wprowadziła szerokie sankcje wobec Białorusi w odpowiedzi na łamanie praw człowieka, wsparcie Mińska dla rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz ataki hybrydowe wymierzone w UE. Ograniczenia obejmują m.in. zakaz eksportu niektórych towarów, w tym sprzętu rolniczego.

Polityczne tło sprawy

W Niemczech od dłuższego czasu trwa debata na temat powiązań polityków AfD z Rosją i Białorusią. Media regularnie informują o kontaktach przedstawicieli tej partii z rosyjskimi dyplomatami oraz o ich podróżach do Rosji. AfD stanowczo zaprzecza związkom z władzami w Moskwie.