Przed nami kolejny dzień z burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla południowo-zachodniej Polski. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm i wiatr do 65 km/h.

Gdzie będą obowiązywały ostrzeżenia?

Alerty IMGW zaczną obowiązywać o godzinie 12:00. Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zostały wydane w woj. śląskim, opolskim, dolnośląskim oraz części woj. małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może się pojawić grad. Synoptycy prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacują na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały do wieczora, potrwają najdłużej do godz. 21.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę nad Polską dominować będzie umiarkowane i duże zachmurzenie, choć miejscami - zwłaszcza rano - pojawią się przejaśnienia. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a po południu również burze, którym może towarzyszyć drobny grad. W czasie burz suma opadów może wynieść od 10 do 15 mm, a na południu kraju nawet do 20-25 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza, najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 26-27 stopni. Chłodniej zapowiada się na wybrzeżu - tam około 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowo-zachodniego i południowego. W czasie burz porywy mogą osiągać do 60 km/h, a na południowym wschodzie nawet do 70 km/h.

W Warszawie sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Przewidywane są przelotne opady deszczu, a także możliwa burza. Temperatura maksymalna sięgnie 24 stopni Celsjusza. W czasie burz suma opadów może wynieść około 10 mm. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z południa i południowego zachodu. Podczas burzy porywy mogą dochodzić do 70 km/h.

