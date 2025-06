Irańskie uderzenia wywołały trwające ponad dwie godziny alarmy w niemal całym Izraelu. W pierwszej serii Teheran wystrzelił dwie rakiety, w kolejnej - cztery, z których jedna uderzyła w budynek w Beer Szewie.

Irański pocisk balistyczny nad Jerozolimą (zdjęcie z 24 czerwca 2025 r.) / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Rozejm wszedł w życie

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył we wtorek nad ranem, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy o rozejmie z Izraelem. Dodał jednak, że jeżeli Izrael wstrzyma walki do godz. 4:00 czasu teherańskiego (godz. 2:30 czasu polskiego), to Iran powstrzyma się od ataków odwetowych. Izrael oficjalnie nie odniósł się do oświadczenia Donalda Trumpa, ale według mediów premier Benjamin Netanjahu uzgodnił wcześniej tę propozycję z amerykańskim prezydentem.

Agencja Associated Press przekazała, że po godz. 4:00 czasu teherańskiego nie odnotowano izraelskich ataków na Iran. Wcześniej przez niemal cały poniedziałek i noc Izrael prowadził naloty na Teheran i inne miejsca w Iranie. W czasie prowadzonych ostatnio konfliktów Izrael intensyfikował uderzenia bezpośrednio przed wejściem w życie rozejmów.

Zniszczenia w izraelskiej Beer Szewie po irańskim ataku / ATEF SAFADI / PAP/EPA

We wtorek rano, po serii nalotów na Izrael, państwowa irańska telewizja Press TV ogłosiła "rozpoczęcie zawieszenia broni". Co istotne, Iran rozpoczął ataki już po godz. 4:00, wyznaczonej przez Abbasa Aragcziego jako początek wstrzymania walk.

We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zaczęło obowiązywać zawieszenie broni między Iranem a Izraelem. Zaapelował do obu stron konfliktu, by nie łamały postanowień umowy.