W dalszej części wpisu nie omieszkał zaatakować obecny rząd, nawiązując do czasów, gdy u władzy była jego partia a Orlenem zarządzał Daniel Obajtek - dziś europoseł PiS. "Poza tym, jestem ciekaw ile z tych realizowanych kontraktów podpisali Ci partyjni fachowcy PO w Orlenie, bo o ile mi wiadomo gdyby nie kontrakty spotowe realizowane przez Daniela Obajtka Polska dzisiaj byłaby pozbawiona jakichkolwiek innych źródeł dostaw tego surowca, chyba, że nadal pompowalibyście do Polski ruską ropę..." - podsumował.

Riposta Szłapki. "Raczej niewiedza"

Na tym jednak "twitterowa" dyskusja polityków się nie skończyła. Rzecznik rządu udostępnił komentarz Rafała Bochenka skierowany pod jego adresem i odniósł się do tych słów.

"Panie Pośle, w Pana przypadku to raczej niewiedza niż cyniczna dezinformacja. Następnym razem zanim Pan coś napisze to lepiej sprawdzić. Poziom zapasów i ich jawność wynika z przepisów prawa zarówno polskiego, jak i europejskiego. W sytuacjach, gdy dochodzi do ich interwencyjnego zmniejszenia są one na bieżąco uzupełniane" - odpowiedział na krytykę ze strony rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.