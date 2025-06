Rosja stoi "po słusznej stronie historii" - stwierdził minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi na spotkaniu w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Podziękował Putinowi za potępienie amerykańskiego ataku na irańskie zakłady wzbogacania uranu.

Prezydent Rosji Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / PAP/EPA

Aragczi wypowiadał się podczas rozpoczęcia rozmów z Putinem na Kremlu. Oznajmił, że Iran prowadzi działania w uzasadnionej samoobronie.

Poinformował także, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian i najwyższy przywódca duchowy i polityczny, ajatollah Ali Chamenei poprosili go o przekazanie Putinowi najlepszych życzeń.

Putin oświadczył, że doszło do "agresji przeciwko Iranowi", która jest "absolutnie niesprowokowana", "bezpodstawna i nieusprawiedliwiona". Dodał, że stanowisko Rosji w tej sprawie "jest dobrze znane". Moskwa "podejmuje wysiłki, by okazać pomoc narodowi irańskiemu" - oświadczył.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o to, co Moskwa gotowa jest zrobić, by pomóc Iranowi, oświadczył, że "zależy to od tego, czego Iran potrzebuje". Dodał, że Rosja oferuje mediację w tym kryzysie i że jest to forma wsparcia.

Stany Zjednoczone zaatakowały w weekend trzy irańskie zakłady wzbogacania uranu w Fordo, Natanz i Isfahanie. W orędziu wygłoszonym w sobotę późnym wieczorem (w niedzielę nad ranem w Polsce) prezydent USA Donald Trump powiedział, że cele te zostały "zrównane z ziemią". Wezwał Iran do zawarcia pokoju, grożąc znacznie silniejszymi atakami.