​Miniony weekend obfitował w żużlowe emocje. Od piątku do niedzieli odbywały się spotkania wszystkich trzech polskich ligach, a w sobotę miało miejsce wydarzenie tygodnia, czyli 6. runda cyklu SGP - Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Na podium po raz kolejny zameldował się Bartosz Zmarzlik.

Andrzej Lebiediew (kask czerwony), Australijczyk Max Fricke (niebieski), Polak Bartosz Zmarzlik (biały) i Australijczyk Jack Holder (żółty) podczas żużlowego Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Grand Prix Polski w Gorzowie

W sobotę najlepsi żużlowcy świata rywalizowali na Stadionie GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza. Bardzo blisko wygranej w turnieju był pięciokrotny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik. Po rundzie zasadniczej zawodów Polak prowadził. Ostatecznie aktualny lider cyklu i wychowanek miejscowej Stali zajął w Gorzowie drugie miejsce.

Zmarzlik musiał uznać wyższość drugiego w klasyfikacji generalnej, Brady’ego Kurtza z Australii. Trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Dan Bewley, a czwarty był Szwed Fredrik Lindgren.

Pozostali reprezentanci Polski niestety nie mogą zaliczyć sobotnich zawodów do udanych. Dominik Kubera był 11., a startujący z dziką kartą Oskar Paluch uplasował się dopiero na 15. miejscu.

Trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo mogło być przecież gorzej. Dlatego zawsze trzeba wyciągać pozytywy i dalej robić swoje. (...) Duże podziękowania dla kibiców. Dziś naprawdę czułem wsparcie, aż ciarki mam do teraz. Serdecznie im dziękuję, bo zawsze wspaniale jest ścigać się przed taką publicznością. Lubię jeździć na torze w Gorzowie. Czasem jest to trudne, bo wiadomo - nie jestem tutaj (w Stali Gorzów - przyp. red.) już trzy lata i przyjeżdżam z nowymi silnikami, które nigdy tu nie jeździły, ale nadal potrafię się tu odnaleźć, więc to jest fajne - komentował Bartosz Zmarzlik.

Upadki Vaculika i Huckenbecka

Cieniem na sobotnich zawodach położył się wyścig numer 8. Na tor upadli w nim Martin Vaculik (Słowacja) oraz Kai Huckenbeck (Niemcy).

Niemiec zdołał zejść z toru o własnych siłach, a Słowak opuścił go w karetce.

Dla Vaculika był to koniec udziału w zawodach. Huckenbeck pojawił się na torze jeszcze tylko raz, po czym również wycofał się z turnieju.

Wyniki sobotniej Grand Prix w Gorzowie Wlkp.:

Brady Kurtz (Australia) Bartosz Zmarzlik (Polska) Dan Bewley (Wielka Brytania) Fredrik Lindgren (Szwecja) Anders Thomsen (Dania) Jason Doyle (Australia) Max Fricke (Australia) Mikkel Michelsen (Dania) Jack Holder (Australia) Jan Kvech (Czechy) Dominik Kubera (Polska) Robert Lambert (Wielka Brytania) Andzejs Lebedevs (Łotwa) Kai Huckenbeck (Niemcy) Oskar Paluch (Polska) Martin Vaculik (Słowacja) Bartłomiej Kowalski (Polska - pierwszy rezerwowy) Kevin Małkiewicz (Polska - drugi rezerwowy)

PGE Ekstraliga

Wyniki spotkań 9. kolejki:

Orlen Oil Motor Lublin - 55:35 - Gezet Stal Gorzów (109:71 w dwumeczu)

Betard Sparta Wrocław - 57:33 - INNPRO ROW Rybnik (107:73 w dwumeczu)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 50:40 - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa (98:82 w dwumeczu)

Bayersystem GKM Grudziądz - 44:46 - PRES Grupa Deweloperska (82:98 w dwumeczu)

Metalkas 2. Ekstraliga

Wyniki spotkań 8. kolejki:

Moonfin Malesa Ostrów - 45:45 - Hunters PSŻ Poznań (89:91 w dwumeczu)

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - 41:49 - Fogo Unia Leszno (71:109 w dwumeczu)

Autona Unia Tarnów - 54:36 - Abramczyk Polonia Bydgoszcz (86:94 w dwumeczu)

Zaległe spotkanie 5. kolejki:

Cellfast Wilki Krosno - 53:37 - Autona Unia Tarnów

Krajowa Liga Żużlowa

Wyniki spotkań 9. kolejki:

Trans MF Landshut Devils - 51:39 - Speedway Kraków (93:87 w dwumeczu)

Proenergy Polonia Piła - 48:39 - OK Kolejarz Opole (95:81 w dwumeczu)

Opracowanie: Mikołaj Wroński