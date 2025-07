Chwilowo kończy się upał w Polsce - w poniedziałek bardzo gorąco będzie jeszcze na wschodzie kraju - ale pogoda może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami z opadami deszczu i gradu oraz porywami wiatru. Alertami objęta jest zachodnia, południowo-wschodnia i południowa Polska.

IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami z wiatrem i gradem / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia I i II stopnia

Ostrzeżenie II stopnia przed burzami wydano dla woj. podkarpackiego i części woj. lubelskiego oraz małopolskiego. Pojawią się tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 mm, porywy wiatru do 100 km/h, a lokalnie grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w godz. 13-21 w poniedziałek.

Ostrzeżeniem przed burzami I stopnia objęto pozostałą część woj. lubelskiego i małopolskiego oraz częściowo woj. mazowieckie, świętokrzyskie i śląskie, a także zachodnią Polskę: woj. lubuskie i część woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

IMGW prognozuje tam silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie także grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w poniedziałek po południu i potrwają do wieczora.

Ostrzeżenia I i II stopnia / IMGW /

We wschodniej Polsce jeszcze upał

Wschodnia Polska nadal jest objęta ostrzeżeniem przed upałem. Alert II stopnia obejmuje woj. lubelskie i część woj. podkarpackiego, gdzie temperatura do godz. 19 w poniedziałek może sięgać 31 st. C. Z kolei alert I stopnia wydano dla części woj. podlaskiego i powiatu łosickiego w woj. mazowieckim. Tam temperatura może wynieść do 32 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 19.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.