Ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami nawet do minus 7 st. C będą obowiązywały w najbliższą noc w północnej części Polski – poinformował w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obejmują 11 województw i mogą potrwać dłużej.

Temperatura może spaść nocą do minus siedmiu stopni Celsjusza / Shutterstock

Noc z poniedziałku na piątek zapowiada się zimna, zwłaszcza na północy i w centrum kraju.

W nocy chwyci mróz

IMGW ostrzega, że spadki temperatury do minus 4 st. C, lokalnie do minus 7 st. C, mogą wystąpić w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubuskim i wielkopolskim.

Na wysokości 2 m nad poziomem gruntu temperatura spadnie do minus 2 st. C, lokalnie do minus 4 st. C.

W południowej części woj. lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubuskiego i dolnośląskiego prognozuje się spadek temperatury do około 0 st. C, przy gruncie do minus 2 st. C, lokalnie minus 3 st. C.

Instytut informuje, że ostrzeżenie przed przymrozkami może w nadchodzących dniach być wznowione w niektórych miejscach.