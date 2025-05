W obliczu rekordowej liczby turystów, którzy mają odwiedzić Grecję tego lata, właściciele restauracji i hoteli stają przed poważnym wyzwaniem znalezienia wystarczającej liczby pracowników. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, w sektorze hotelarskim i gastronomicznym brakuje około 80 tys. pracowników.

W Grecji brakuje pracowników w sektorze turystycznym (zdj. poddglądowe) / Shutterstock

Grecja zmaga się z brakiem pracowników w branży turystycznej.

Odpowiedzialna za tę sytuację jest pandemia, a także sezonowość pracy.

W celu złagodzenia problemu kraj zalegalizuje status około 30 tys. niezarejestrowanych migrantów.

Jak zauważa, Dimitris Stathokostopoulos, współwłaściciel tawerny Karyatis położonej u stóp Akropolu, coraz trudniej jest znaleźć pracowników, którzy są gotowi do pracy w nietypowych godzinach. Grecy wolą pracować w biurach od 9 do 17, co nie wymaga pracy w nocy ani w weekendy - mówi cytowany przez "The Guardian".

W całej Grecji hotele i restauracje desperacko poszukują personelu - od menedżerów recepcji po kucharzy i kelnerów. Na popularnych wyspach, takich jak Kreta czy Rodos, nasiliły się przypadki "podbierania" pracowników konkurencji. Oferuje im się lepsze warunki pracy i wynagrodzenie.

Dlaczego w Grecji brakuje pracowników?

Giorgos Hotzoglou, prezes POEET, czyli greckiej federacji związków zawodowych, która reprezentuje pracowników sektora gastronomicznego i turystycznego, wskazuje, że problem braku wykwalifikowanych pracowników jest częściowo spuścizną pandemii. Choć dotknęła ona całą Europę, to Grecji jej skutki są szczególnie odczuwalne.

Kolejnym problemem jest sezonowość pracy w turystyce. W Grecji po zakończeniu sezonu pracownicy mogą liczyć jedynie na trzymiesięczne świadczenia dla bezrobotnych. Pytanie brzmi, jak mają przeżyć przez resztę roku, zwłaszcza że koszty życia stale rosną - mówi Hotzoglou.

Pomogą migranci?

Rząd Grecji podjął kroki w celu złagodzenia problemu. Chce to zrobić poprzez legalizację statusu około 30 tys. niezarejestrowanych migrantów i podpisując umowy dwustronne dotyczące mobilności pracowników z krajami takimi jak Egipt, Wietnam, Bangladesz, Gruzja, Indie i Mołdawia.

Wśród nowych inicjatyw, azylanci, którzy dotychczas przebywali w ośrodkach dla uchodźców, będą mogli podjąć pracę po przeszkoleniu przez Helleńskie Stowarzyszenie Hotelarskie. Jest to przełomowy krok w kraju, który dotychczas był krytykowany za złe traktowanie migrantów.

Mimo zaostrzenia polityki migracyjnej przez rząd, który deklaruje "twarde, ale sprawiedliwe" podejście, Sofia Kouvelaki z organizacji Home Project wspierającej dzieci uchodźców i migrantów podkreśla, że Grecja będzie potrzebować wypełnienia około 750 tys. miejsc pracy do 2050 roku.

Grecja aktywnie rekrutuje pracowników za granicą, organizując targi pracy m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest to część strategii na przyciągnięcie nie tylko obcokrajowców, ale i Greków, którzy wyjechali z kraju w czasie kryzysu finansowego.