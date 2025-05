To był pracowity długi weekend dla toprowców. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) udzieliło pomocy aż 26 turystom. Mimo pięknej pogody, w wyższych partiach gór panowały trudne warunki, co przyczyniło się do wielu wypadków.

Najpoważniejsze wypadki miały miejsce w rejonie Rysów, gdzie trzy osoby doznały poważnych obrażeń po upadkach z wysokości.

Wiele interwencji wynikało z poślizgnięć, braku odpowiedniego sprzętu lub umiejętności oraz trudnych, wiosennych warunków w wyższych partiach gór.

Ratownicy apelują o rozwagę, odpowiednie przygotowanie i sprawdzanie warunków na szlakach przed wyjściem w góry. Trudne warunki na szlakach Wśród poszkodowanych, cztery osoby doznały poważnych obrażeń w wyniku upadków z wysokości, z czego trzy przypadki miały miejsce w rejonie Rysów. "Szlak na Rysy to wciąż jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w polskich Tatrach" - podkreślają ratownicy. Dziesięć interwencji dotyczyło poślizgnięć lub potknięć na szlaku. Jak zaznaczył TOPR, nawet łatwe odcinki wymagają uwagi i ostrożności. Kolejne sześć przypadków wiązało się z brakiem odpowiedniego sprzętu lub umiejętności do poruszania się w trudniejszych warunkach. Dwóm osobom ratownicy udzielili pomocy z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Apele ratowników "Dobra pogoda nie eliminuje zagrożeń, a wiosenne warunki w Tatrach wciąż bywają bardzo wymagające. Szczególnie powyżej schronisk zalega jeszcze śnieg i lód - odpowiednie wyposażenie - raki, czekan, kask i umiejętności ich użycia są niezbędne" - przypomina TOPR. Ratownicy chwalą także turystów, którzy odpowiedzialnie przygotowali się do wyjścia w góry i apelują o rozwagę oraz o sprawdzanie prognoz pogody i warunków na szlakach.



