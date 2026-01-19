Meksyk inwestuje w przyszłość komunikacji miejskiej. Austriacki gigant Doppelmayr buduje najdłuższy na świecie system miejskiej kolei linowej - Cablebús 5. Nowa linia połączy 53 dzielnice i skróci czas podróży o połowę.

Meksyk inwestuje miliardy w najdłuższą kolej linową świata / GERARDO VIEYRA / NurPhoto / East News

Cablebús 5 w Meksyku będzie najdłuższą miejską koleją linową na świecie (15,2 km, 12 stacji).

Inwestycja kosztuje 7,9 miliarda peso (ok. 372 mln euro); otwarcie planowane na 2028 rok.

Linia połączy 53 dzielnice, skracając czas podróży o połowę i ułatwiając dostęp do metra.

Transport publiczny w stolicy Meksyku przechodzi właśnie prawdziwą rewolucję. Władze miasta zainwestowały w nowy projekt - budowę najdłuższej miejskiej kolei linowej na świecie. Za realizację odpowiada austriacka grupa Doppelmayr, światowy lider w tej technologii, przy współpracy z lokalną firmą Gami Ingeniería e Instalaciones.

Rekordowa inwestycja i rekordowa długość

Linia Cablebús 5 będzie mierzyć aż 15,2 kilometra i obejmie 12 nowoczesnych stacji. Koszt przedsięwzięcia to 7,9 miliarda meksykańskich peso, czyli blisko 372 miliony euro. Po ukończeniu w drugiej połowie 2028 roku Cablebús 5 ustanowi nowy światowy rekord najdłuższej miejskiej kolei linowej, detronizując dotychczasową rekordzistkę - linię Cablebús 2, która ma 10,5 km długości i już dziś figuruje w Księdze Rekordów Guinnessa.

Przełom dla mieszkańców: szybciej, wygodniej, ekologiczniej

Nowa linia połączy trzy ważne dzielnice: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras oraz Benito Juárez. Jej trasa przebiegnie przez 53 dzielnice oraz społeczności rdzennych mieszkańców. Dzięki temu tysiące osób z zachodnich wyżyn miasta zyskają szybkie i wygodne połączenie z centrum oraz siecią metra.

Cablebús 5 ma przewozić do 3000 pasażerów na godzinę w jednym kierunku, a każda kabina pomieści 10 osób. Według szacunków urzędników, czas codziennych podróży skróci się nawet o połowę, co znacząco poprawi komfort życia mieszkańców i usprawni komunikację w jednym z największych miast świata.

Nowoczesność i ekologia w jednym

Nowa kolej linowa to nie tylko odpowiedź na korki i zatłoczone autobusy. To także krok w stronę elektromobilności i zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla Doppelmayr, system kolei linowej wymaga znacznie niższych kosztów wykupu gruntów, bo nie potrzebuje rozbudowanej infrastruktury naziemnej. Minimalny ślad ekologiczny to jedna z największych zalet tego rodzaju transportu - mniej emisji, mniej hałasu, więcej zieleni w mieście.

Dynamiczny rozwój sieci Cablebús

Historia miejskiej kolei linowej w Meksyku sięga początku lat 2010., jednak dopiero w ostatnich latach system przeżywa prawdziwy rozkwit. Od otwarcia pierwszej linii w 2021 roku, sieć rozrosła się do trzech tras, z których codziennie korzysta ponad 100 tysięcy pasażerów. Tylko w 2025 roku linia 2 przewiozła 22,9 miliona osób, linia 1 - 19,3 miliona, a linia 3 - 5,5 miliona.

Już w przyszłym roku otwarta zostanie linia Cablebús 4 (11,4 km), która na krótko przejmie tytuł najdłuższej na świecie, by w 2028 roku ustąpić miejsca nowemu rekordziście - Cablebús 5.