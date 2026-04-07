Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty dotyczą wschodniej części Polski i obowiązują w pasie od Podkarpacia po Podlasie.

Uszkodzony samochód na ul. Tatarskiej w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać we wtorek w południe. Obejmą województwo lubelskie oraz podlaskie, a także w części woj.: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach średnia prędkość wiatru może wynieść w porywach do 70 km/h. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do godz. 19 we wtorek.



Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Państwowa Straż Pożarna informowała w poniedziałek, że do godz. 18 w związku z silnym wiatrem i burzami strażacy interweniowali 2824 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach: mazowieckim, lubelskim i pomorskim.

