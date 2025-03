W nocy z soboty na niedzielę w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.

Wysoko w górach, w Tatrach cały czas słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 2 st. C na północy do 6 st. C. na zachodzie i południu. W województwie podlaskim i lubelskim wystąpią przymrozki.

Wiatr przeważnie słaby, nad morzem lokalnie umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, ze zmiennych kierunków.

Niedziela i poniedziałek zapowiadają się pochmurne z opadami deszczu i chłodniejsze, około 10 st. C. Od wtorku z kolei opady zaczną stopniowo zanikać i znowu wzrośnie temperatura nawet do 18 st. C.