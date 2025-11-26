Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega - w nocy z 26 na 27 listopada w jedenastu województwach zaczynają obowiązywać alerty przed oblodzeniem, a w dwóch regionach pojawią się niebezpieczne marznące opady. Sytuacja pogodowa może być groźna dla kierowców i pieszych.

  • IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla 11 województw, obowiązujące od nocy ze środy na czwartek.
  • W części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą też obowiązywać alerty przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź.
  • W dziewięciu województwach obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.
  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Zobacz również:

Gdzie będą obowiązywać ostrzeżenia przed oblodzeniem?

Od północy w czwartek, 27 listopada, aż w jedenastu województwach obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Alerty wydano dla województwa podlaskiego oraz części dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Meteorolodzy prognozują zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Marznące opady - szczególne zagrożenie

Już od godziny 17:00 w części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu. To właśnie tam kierowcy i piesi muszą być szczególnie ostrożni - gołoledź może pojawić się niespodziewanie i utrudnić poruszanie się po drogach oraz chodnikach. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych wynosi aż 70 procent.

Intensywne opady śniegu w dziewięciu województwach

To nie koniec pogodowych wyzwań. Aż do godz. 6:00 w czwartek w dziewięciu województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Najtrudniejsza sytuacja zapowiadana jest w województwach: podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i śląskim. W tych regionach pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 25 centymetrów. Dodatkowo, na tych terenach obowiązuje alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia to już realne ryzyko poważnych szkód i niebezpieczeństwo dla ludzi. Warto śledzić komunikaty i zachować szczególną ostrożność.

Sprawdź mapy pogodowe

Deszcz

Śnieg

Temperatura

Wiatr