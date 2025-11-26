Meteorolodzy prognozują zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Marznące opady - szczególne zagrożenie

Już od godziny 17:00 w części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu. To właśnie tam kierowcy i piesi muszą być szczególnie ostrożni - gołoledź może pojawić się niespodziewanie i utrudnić poruszanie się po drogach oraz chodnikach. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych wynosi aż 70 procent.

Intensywne opady śniegu w dziewięciu województwach

To nie koniec pogodowych wyzwań. Aż do godz. 6:00 w czwartek w dziewięciu województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Najtrudniejsza sytuacja zapowiadana jest w województwach: podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i śląskim. W tych regionach pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 25 centymetrów. Dodatkowo, na tych terenach obowiązuje alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia to już realne ryzyko poważnych szkód i niebezpieczeństwo dla ludzi. Warto śledzić komunikaty i zachować szczególną ostrożność.

