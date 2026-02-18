Rozłam w Polsce 2050 stał się faktem. Dziś grupa parlamentarzystów ogłosiła, że opuszcza szeregi tej partii i tworzy nowe koło parlamentarne - Centrum. Deklaracje przystąpienia do niego zgłosiło 18 osób. Na oficjalnym profilu Polski 2050 na platformie X umieszczono komentarz w tej sprawie.

"Serial 'Polska 2050' został zakończony" - tak stworzenie nowego klubu parlamentarnego skomentowała posłanka Ewa Szymanowska, która dołącza do Centrum.

Na konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska, która w wyborach na przewodniczącą partii przegrała z Katarzyną Pałczyńską-Nałęcz, ogłosiła, że do nowego klubu chce przystąpić 18 parlamentarzystów. 

"To nie jest styl, na który jesteśmy w stanie się zgodzić"

Powód odejścia to brak zgody na sposób zarządzania partią przez nową przewodniczącą. W minioną sobotę odbyliśmy Radę Krajową, podczas której klub został pozbawiony podmiotowości. Jednoosobowe decydowanie o losach klubu parlamentarnego przez panią przewodniczącą to nie jest styl, na który jesteśmy w stanie się zgodzić - tłumaczyła Hennig-Kloska. 

Zapewniła równocześnie, że członkowie klubu pozostają lojalnymi partnerami w Koalicji 15 października. 

Tak zareagowała Polska 2050

Na decyzję swoich dotychczasowych partyjnych koleżanek i kolegów zareagowały władze Polski 2050. "Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Wybrali przewodniczącą. Wybrali drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA. Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali" - czytamy we wpisie na platformie X.

"Posłowie, którzy opuścili Polskę 2050, nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją ludzi, którzy tworzą naszą partię" - dodano.

Równocześnie władze Polski 2050 zapewniły, że klub tej partii jest i będzie częścią Koalicji 15 października. "Idziemy dalej. Z wizją i odwagą" - takim zapewnieniem kończy się wpis.

Komentarz premiera

Rozpad w ugrupowaniu koalicjanta skomentował też premier Donald Tusk. Jak stwierdził, zarówno Pełczyńska-Nałęcz, jak i Hennig-Kloska zapewniły go, że pozostaną lojalne wobec rządu i Koalicji 15 października. Większość parlamentarna pozostanie stabilna do następnych wyborów - stwierdził szef rządu.

Kto zadeklarował dołączenie do klubu Centrum?

Do nowego klubu parlamentarnego Centrum chce dołączyć 18 parlamentarzystów - 3 senatorów i 15 posłów. Poniżej zamieszczamy ich listę:

  1. Żaneta Cwalina-Śliwowska
  2. Elżbieta Burczyńska
  3. Sławomir Ćwik
  4. Paulina Hennig-Kloska
  5. Rafał Kasprzyk
  6. Rafał Komarewicz
  7. Aleksandra Leo
  8. Barbara Okula
  9. Barbara Oliwiecka
  10. Norbert Pietrykowski
  11. Ryszard Petru
  12. Marcin Skonieczka
  13. Mirosław Suchoń
  14. Ewa Szymanowska
  15. Izabela Bodnar
  16. Grzegorz Fedorowicz
  17. Piotr Masłowski
  18. Jacek Trela

