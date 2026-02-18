Rozłam w Polsce 2050 stał się faktem. Dziś grupa parlamentarzystów ogłosiła, że opuszcza szeregi tej partii i tworzy nowe koło parlamentarne - Centrum. Deklaracje przystąpienia do niego zgłosiło 18 osób. Na oficjalnym profilu Polski 2050 na platformie X umieszczono komentarz w tej sprawie.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Anita Walczewska / East News

Rozłam w Polsce 2050 stał się faktem - 18 parlamentarzystów ogłosiło odejście i utworzenie nowego koła parlamentarnego Centrum.

Polska 2050 w oficjalnym komentarzu podkreśliła, że odchodzący nie zaakceptowali demokratycznego wyboru przewodniczącej, ale klub nadal pozostaje w Koalicji 15 października.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

"Serial 'Polska 2050' został zakończony" - tak stworzenie nowego klubu parlamentarnego skomentowała posłanka Ewa Szymanowska, która dołącza do Centrum.

Na konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska, która w wyborach na przewodniczącą partii przegrała z Katarzyną Pałczyńską-Nałęcz, ogłosiła, że do nowego klubu chce przystąpić 18 parlamentarzystów.

"To nie jest styl, na który jesteśmy w stanie się zgodzić"

Powód odejścia to brak zgody na sposób zarządzania partią przez nową przewodniczącą. W minioną sobotę odbyliśmy Radę Krajową, podczas której klub został pozbawiony podmiotowości. Jednoosobowe decydowanie o losach klubu parlamentarnego przez panią przewodniczącą to nie jest styl, na który jesteśmy w stanie się zgodzić - tłumaczyła Hennig-Kloska.

Zapewniła równocześnie, że członkowie klubu pozostają lojalnymi partnerami w Koalicji 15 października.

/ Adam Ziemienowicz / PAP

Tak zareagowała Polska 2050

Na decyzję swoich dotychczasowych partyjnych koleżanek i kolegów zareagowały władze Polski 2050. "Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Wybrali przewodniczącą. Wybrali drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA. Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali" - czytamy we wpisie na platformie X.

"Posłowie, którzy opuścili Polskę 2050, nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją ludzi, którzy tworzą naszą partię" - dodano.

Równocześnie władze Polski 2050 zapewniły, że klub tej partii jest i będzie częścią Koalicji 15 października. "Idziemy dalej. Z wizją i odwagą" - takim zapewnieniem kończy się wpis.