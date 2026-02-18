Sytuacja zmieniła się diametralnie po reelekcji Donalda Trumpa. Jego wizja Air Force One znów znalazła się w centrum uwagi, a nowy-stary prezydent nie krył dumy ze swojego projektu. Już podczas wieczoru inauguracyjnego, model samolotu w nowych barwach pojawił się na szczycie okazałego tortu na Commander In Chief Ball. Dziś miniatura tej maszyny zdobi biurko w Gabinecie Owalnym, a Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadził podobne malowanie na jednym ze swoich Boeingów 737.

Teraz Siły Powietrzne USA potwierdzają: dwa nowe Boeingi 747, oznaczone jako VC-25B, zostaną pomalowane zgodnie z wizją Trumpa. Do floty dołączy również 747 przekazany przez Katar, który zostanie odpowiednio zmodyfikowany i może wzbić się w powietrze już tego lata. To nie koniec zmian - podczas planowanych przeglądów nowe barwy otrzymają także cztery mniejsze C-32, czyli wojskowe wersje Boeinga 757.

Pierwszy C-32 został już pomalowany i zostanie przekazany Siłom Powietrznym w najbliższych miesiącach - potwierdził rzecznik Air Force w rozmowie z CNN.