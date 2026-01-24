Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem na północnym wschodzie kraju oraz przed marznącymi opadami w centrum i na południu Polski.

IMGW wydał ostrzeżenia / Shutterstock

Alerty przed silnym mrozem i gołoledzią

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązują we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części województwa podlaskiego. Prognozowana temperatura może spaść tam nawet do minus 16 stopni Celsjusza. Alerty będą obowiązywać do niedzieli, 25 stycznia, do godz. 8:00.

Jednocześnie w wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla części województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, a także dla całego obszaru województw lubuskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą części opolskiego, łódzkiego i lubelskiego oraz województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych rejonach spodziewane są słabe opady marznącego deszczu i mżawki, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź.

Noc z silnym mrozem i opadami

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno. Na południu i w centrum kraju prognozowane są opady śniegu i deszczu, a także marznące opady powodujące gołoledź. Na północy kraju spodziewane są opady śniegu. Miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu mogą wystąpić silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do około trzystu metrów.

Temperatura na Suwalszczyźnie może spaść nawet do minus 15 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry wskażą od minus 4 do minus 6 stopni, a na południu około 0 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, w Sudetach porywisty - do 80 km/h.

Prognoza na niedzielę i kolejną noc

W niedzielę w centrum i na północy kraju przewidywane jest duże i całkowite zachmurzenie, na południu pojawią się większe przejaśnienia. W centrum dominować będą opady marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź, na północy prognozowane są opady śniegu, a na południu deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 0 stopni w centrum, do 4-5 stopni na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni, w górach porywisty - do 80 km/h w Karkonoszach, 75 km/h w Tatrach i 65 km/h w Bieszczadach.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie utrzyma się na dużym i całkowitym poziomie, z większymi przejaśnieniami na południu. W centrum i na północy kraju spodziewane są opady marznącego deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy wyniesie od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 stopni w centrum, do 2-3 stopni na południu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty - do 60 km/h na Pogórzu Karpackim, do 80 km/h w Sudetach, a w Tatrach i Bieszczadach nawet do 90 km/h.