Za sprawą przechodzącego nad Polską frontu atmosferycznego sobota w wielu miejscach kraju jest pochmurna i deszczowa. Od zachodu spodziewana jest poprawa pogody. W nocy będzie jednak mglisto - powiedziała Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

IMGW wydał nowe ostrzeżenie dotyczące mgieł, które wystąpią nocą i będą utrudniać jazdę kierowcom. Na wschodzie będzie zachmurzenie całkowite z małymi przejaśnianiami. Od zachodu do centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane z rozpogodzeniami oraz mgłami ograniczającymi widzialność do 200, a lokalnie do 100 metrów.

Gęste mgły wystąpią m.in. w Wielkopolsce, Zachodnio-Pomorskiem, Lubuskiem, Kujawsko-Pomorskiem.

W centrum i na wschodzie Polski do wieczora zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na południu i wschodzie może spaść do 15 mm deszczu.

Dla południowej części Małopolski i południa województwa podkarpackiego wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Od zachodu powinno się przejaśniać i powoli obszar objęty przejaśnieniami będzie się zwiększał - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Podała, że wysoko w Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 8 centymetrów.

Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat do 12 stopni na zachodzie i na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu jeszcze dość silny i porywisty, głównie kierunków zachodnich.

Tam, gdzie chmur nie będzie i będą mgły, temperatura minimalna wyniesie od zera do 4 stopni. W kotlinach sudeckich prognozowane jest od minus 1 do minus 2 stopni. Na wschodzie i na Wybrzeżu od 5 do 8-9 stopni Celsjusza. W Tatrach może spaść do 12 cm śniegu. Wiatr słaby, tylko na Wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zachodnich.