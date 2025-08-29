Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz upałami. Według IMGW najbliższe godziny przyniosą niebezpieczne zjawiska pogodowe w wielu regionach kraju. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty i na co należy się przygotować.
IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami i silnym deszczem dla województwa zachodniopomorskiego oraz części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h oraz grad.
Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 22. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz szacuje się na 80 procent.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano także dla województwa dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego i lubuskiego. W tych regionach spodziewane są silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.
Te alerty obowiązują do godziny 16, z prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk na poziomie 70 procent.
Część kraju objęta jest także ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Alerty pierwszego stopnia dotyczą fragmentów województw mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W tych regionach temperatura maksymalna w dzień osiągnie od 29 do 31 stopni Celsjusza.
Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20.
Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obejmują województwa śląskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz części podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, łódzkiego i podlaskiego. W tych miejscach temperatura w dzień może sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza, a w nocy spaść jedynie do 21 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20.
Według prognoz IMGW, w nocy z piątku na sobotę spodziewane są głównie słabe i umiarkowane opady deszczu. Burze i silne porywy wiatru są nadal możliwe, jednak ich prawdopodobieństwo będzie niewielkie.
W sobotę rano oraz po południu przewiduje się miejscami większe natężenie opadów i lokalne burze.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenia drugiego stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do poważnych szkód i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.