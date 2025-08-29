Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz upałami. Według IMGW najbliższe godziny przyniosą niebezpieczne zjawiska pogodowe w wielu regionach kraju. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty i na co należy się przygotować.

/ Shutterstock

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami i silnym deszczem dla województwa zachodniopomorskiego oraz części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h oraz grad.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 22. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz szacuje się na 80 procent.

Gdzie jeszcze mogą wystąpić burze?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano także dla województwa dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego i lubuskiego. W tych regionach spodziewane są silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.

Te alerty obowiązują do godziny 16, z prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk na poziomie 70 procent.

Upały nie odpuszczają

Część kraju objęta jest także ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Alerty pierwszego stopnia dotyczą fragmentów województw mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W tych regionach temperatura maksymalna w dzień osiągnie od 29 do 31 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obejmują województwa śląskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz części podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, łódzkiego i podlaskiego. W tych miejscach temperatura w dzień może sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza, a w nocy spaść jedynie do 21 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20.

Prognozy na noc i sobotę

Według prognoz IMGW, w nocy z piątku na sobotę spodziewane są głównie słabe i umiarkowane opady deszczu. Burze i silne porywy wiatru są nadal możliwe, jednak ich prawdopodobieństwo będzie niewielkie.

W sobotę rano oraz po południu przewiduje się miejscami większe natężenie opadów i lokalne burze.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do poważnych szkód i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.