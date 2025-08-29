Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali na Półwyspie Iberyjskim dwóch niebezpiecznych mężczyzn poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości. Obaj byli ścigani za działalność w zorganizowanych grupach przestępczych oraz liczne przestępstwa narkotykowe.

Dwóch groźnych przestępców zatrzymanych w Hiszpanii. Wspólna akcja CBŚP i Policía Nacional / Shutterstock

Zatrzymanie w Esteponie: Mariusz G. już w Polsce

W drugiej połowie lipca, w rejonie miejscowości Estepona na południu Hiszpanii, funkcjonariusze Policía Nacional z Costa del Sol przy wsparciu funkcjonariuszy CBŚP zatrzymali 37-letniego Mariusza G. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz dwóch listów gończych wydanych przez Prokuraturę Krajową i Sąd Okręgowy w Krakowie. Dodatkowo ścigano go na podstawie dwóch Czerwonych Dyfuzji Interpolu (międzynarodowy wniosek o współpracę).

Według ustaleń śledczych Mariusz G. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, brał udział w brutalnych pobiciach oraz popełniał liczne przestępstwa narkotykowe. Policjanci podkreślają, że zatrzymany uchodził za szczególnie niebezpiecznego - wyróżniała go bezwzględność i brutalność w działaniach przestępczych. Po ekstradycji do Polski 37-latek trafił do aresztu śledczego, gdzie oczekuje na proces. Grozi mu wieloletnia kara pozbawienia wolności.

Zatrzymanie w Alicante: Piotr M. czeka na ekstradycję

Do kolejnego zatrzymania doszło na początku sierpnia w Alicante. Tym razem hiszpańscy mundurowi z Levante, po przekazaniu informacji przez funkcjonariuszy CBŚP, zatrzymali 39-letniego Piotra M. Działania poprzedziła ścisła współpraca operacyjna między polskimi a hiszpańskimi funkcjonariuszami, obejmująca wymianę i weryfikację informacji na terenie Hiszpanii.

Piotr M. był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i listu gończego wystawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Został prawomocnie skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i liczne przestępstwa narkotykowe. Obecnie trwa procedura sprowadzenia mężczyzny do Polski.

Obie akcje były możliwe dzięki ścisłej współpracy operacyjnej i wymianie informacji pomiędzy polskimi i hiszpańskimi służbami. CBŚP podkreśla, że skuteczna koordynacja działań na arenie międzynarodowej pozwala na zatrzymywanie nawet najbardziej niebezpiecznych przestępców, którzy próbują ukryć się poza granicami kraju.