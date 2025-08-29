Pytanie, jakie zadał jeden z dziennikarzy po meczu 2. rundy US Open wyraźnie zirytowało Igę Świątek. Choć większość przedstawicieli mediów chciała rozmawiać z mistrzynią Wimbledonu o jej zwycięstwie nad Suzan Lames, to jedna z osób postanowiła wykorzystać konferencję pomeczową, by Świątek zapytać o... koraliki.
Iga Świątek po emocjonującym spotkaniu pokonała Holenderkę Suzan Lamens 6:1, 4:6, 6:4 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Wygląda jednak na to, że humor drugiej rakiecie świata zepsuł jeden z dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej, która odbyła się po meczu.