Czy Skandynawowie rzeczywiście są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie? Co sprawia, że mieszkańcy Danii, Islandii, Szwecji i Finowie regularnie zajmują czołowe miejsca w rankingach dobrostanu? Odpowiedzi na te pytania szukamy z dr Magdaleną Domeradzką, skandynawistką z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w Wykładzie Otwartym w internetowym Radiu RMF24.

Finlandia już ósmy raz z rzędu króluje jako najszczęśliwszy kraj świata, a Dania, Islandia i Szwecja też nie odstają!

Skandynawowie kochają naturę, rytuały jak "hygge" czy "fika" i cenią niezależność oraz równowagę między pracą a życiem.

Ich model wychowania stawia na samodzielność dzieci i wspiera to państwo - stąd szybka usamodzielnianie się młodych.

Jak wyglądają ich relacje w pracy? Płaska hierarchia, wspólne decyzje i szef jako kumpel to standard!

Dlaczego Skandynawowie są szczęśliwsi? Wykład otwarty

Finlandia po raz ósmy z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj świata według World Happiness Report 2025, osiągając najwyższy wynik w historii badania ONZ. Na kolejnych miejscach uplasowały się Dania, Islandia i Szwecja. Co ciekawe, raport nie ocenia wyłącznie poziomu PKB, ale także wsparcie społeczne, zdrowie, wolność, hojność i poziom korupcji.

Czy na ulicach Helsinek rzeczywiście spotkamy uśmiechniętych ludzi? Nie jestem pewna, czy zobaczymy jakąś euforię, ale uprzejmą życzliwość już tak. Myślę, że to badanie dotyczy bardziej uczucia zadowolenia, dobrego samopoczucia i poczucia wpływu na własne życie - mówi dr Magdalena Domeradzka.

Podkreśla, że Skandynawowie cenią sobie niezależność, sprawczość i zaufanie do dobrze funkcjonujących instytucji.

Cytat Od polityków oczekuje się mniejszego dystansu i tego, że będą dla nas. To kraje bardziej egalitarne.

Słońca jak na lekarstwo, a jednak szczęśliwi

Choć pogoda w Skandynawii nie rozpieszcza - dni są krótkie, a słońca niewiele - mieszkańcy tych krajów potrafią czerpać radość z codzienności.

Kontakt z naturą jest bardzo ważny. Skandynawowie obcują z przyrodą niezależnie od pogody. Mają powiedzenie: 'Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania' - mówi dr Domeradzka.

Ciemne, zimowe dni rozświetlają rytuały: więcej światła w przestrzeniach publicznych, wyjazdy do domków letniskowych, sauna i rodzinne spotkania. Często brak udogodnień bywa... cnotą!

W życiu społecznym ważną rolę odgrywają rytuały:

Duńskie "hygge" - sposób na regulację nastroju i codzienny komfort.

Szwedzkie "fika" - przerwy na kawę i ciasto, które są spoiwem społecznym.

Norweskie i szwedzkie spotkania rodzinne, gry planszowe i wspólne posiłki.

Myślę, że my też to praktykujemy, tylko inaczej o tym mówimy - zauważa ekspertka.

Skandynawski model wychowania stawia na samodzielność. Dzieci mogą taplać się w błocie, rodzic spokojnie patrzy, aż dziecko się ubierze. Długie urlopy rodzicielskie sprzyjają spokojnemu wychowaniu - mówi dr Domeradzka.

Proces usamodzielniania jest wspierany przez państwo - młodzież szybko wyprowadza się z domu, korzystając np. z niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Nie tylko życie prywatne, ale i zawodowe przynosi Skandynawom satysfakcję. W rankingach szczęścia i lojalności pracowników Dania, Norwegia i Szwecja zajmują czołowe miejsca.

Jakie są sekrety ich sukcesu?

Płaska struktura organizacyjna, niewielka hierarchia

Szef bardziej jako kolega niż przełożony

Partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji

Elastyczny czas pracy i work-life balance

Szef ma dbać o zespół, nie działać dla własnych korzyści. Decyzje są wypracowywane wspólnie - tłumaczy dr Domeradzka.

Nie można jednak wrzucać wszystkich Skandynawów do jednego worka. Różnice między Duńczykiem a Finem mogą być mniejsze niż między mieszkańcami różnych regionów tego samego kraju - zauważa dr Domeradzka.

Duńczycy słyną z ironii i żartobliwości, Finowie z akceptacji ciszy, Szwedzi z umiarkowania. Wszyscy są jednak zgodni - konfrontacyjność nie jest w cenie, liczy się życzliwość i spokój.

Czego Skandynawowie mogą nauczyć się od Polaków? Cenią naszą efektywność w pracy i bliskość w relacjach. Wielu Skandynawów przyjeżdża do Polski, bo ceni sobie szczerość i serdeczność rozmów - podkreśla dr Domeradzka.