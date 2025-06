IMGW ostrzega. To będzie niespokojny dzień w kilku regionach kraju. Zapowiadane są burze z silnym wiatrem do 80 km/h, opady deszczu do 20 mm i grad.

Przez Polskę przechodzą burze / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zobacz również: Gwałtowna burza i ulewa w Śląskiem. Zalane budynki i posesje

Sprawdziły się prognozy meteorologów. Silne burze nad Polską Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenie I stopnia przed burzami. Jak podał IMGW, lokalnie mogą wystąpić burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm i porywy wiatru do 80 km/h. Na zagrożonych terenach może wystąpić również mały grad. Gdzie obowiązują alerty? Alerty obowiązują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego i wschodniej części woj. pomorskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 12 i potrwają do końca dnia. Do godzin południowych nadal trwają ostrzeżenia I stopnia przed burzami z silnymi opadami deszczu na południowym wschodzie. Tam wysokość opadu miejscami może nadal wynieść od 30 mm do 40 mm. Niebezpieczne burze na południu Polski Jak poinformował w poniedziałek wieczorem rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. Hubert Ciepły do godz. 21 odnotowano w Małopolsce 43 interwencje strażaków w związku z warunkami atmosferycznymi. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Mapy pogodowe