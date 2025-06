Sprawdziły się prognozy meteorologów, którzy ostrzegali mieszkańców południowej części Polski przed silnymi burzami. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc jest powiat raciborski w województwie śląskim, gdzie strażacy interweniowali ponad 60 razy, głównie w związku z zalaniami.

Zalania na terenie powiatu raciborskiego / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu /

Miejscami nad Polską przechodzą w poniedziałek groźne burze, którym towarzyszą ulewne opady deszczu. Jedna z silniejszych komórek burzowych nawiedziła w godzinach popołudniowych powiat raciborski w województwie śląskim, powodując zalania.

Jak przekazał w rozmowie z RMF FM st. kpt. Mateusz Musioł z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, od godz. 18:30 strażacy na terenie powiatu raciborskiego odnotowali ponad 60 interwencji.

Ok. godz. 21:30 strażak informował, że najgorsza sytuacja panuje w Raciborzu oraz na terenie gmin Pietrowice Wielkie i Krzanowice. To właśnie tam odnotowano najwięcej interwencji. W pozostałych gminach to są pojedyncze zdarzenia - dodał.

W działaniach uczestniczy ok. 120 strażaków - zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu raciborskiego. Interwencje dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych budynków i posesji oraz udrażniania zalanych i zabłoconych dróg.

St. kpt. Mateusz Musioł zapewnił w rozmowie z RMF FM, że żaden z mieszkańców nie ucierpiał w wyniku burzy.